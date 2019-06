De kernramp van Tsjernobyl is één van de grootste drama’s van de afgelopen eeuw. Maar wat er op 26 april 1986 precies in Oekraïne gebeurde, weten weinigen. Dankzij een nieuwe hitserie van HBO komt daar nu verandering in. Niet het gevaar van kernenergie staat daarin centraal, maar vooral de kracht van desinformatie – en dat maakt de serie, juist in Rusland, pijnlijk actueel.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Julie Blussé en Iddo Havinga

Montage: Julie Blussé