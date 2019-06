Het jonge gezicht van de protesten in Hongkong

Hij was pas zeven maanden oud toen in 1997 zijn thuisstad Hongkong overging van Britse in Chinese handen. Joshua Wong werd in vrijheid geboren. Hij zou zich, volgens de afspraken tussen Londen en Beijing, zeker tot zijn vijftigste geen zorgen hoeven maken over die vrijheid. Tot 2047 zouden alle bestaande rechten worden gegarandeerd.

Toch begon Wong al op zijn vijftiende aan een loopbaan als activistenleider. Toen, in 2012, was al wel duidelijk dat de vrijheid in Hongkong steeds opnieuw bevochten moest worden. In dat jaar bracht Wong ruim 100.000 scholieren en medestanders op de been tegen een overheidsplan om het onderwijs ‘vaderlandslievender’ te maken. Met succes, het curriculum bleef ongewijzigd.

Nu, op zijn 22ste, is Wong een van de belangrijkste democratievoorvechters van Hongkong. En sinds deze maandag kan hij die rol ook weer in de praktijk brengen. Hij werd vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij een celstraf van twee maanden had uitgezeten voor zijn rol in de Paraplu-revolte uit 2014.

Wong sloot zich maandag meteen aan bij het protest dat sinds een ruim een week gevoerd wordt tegen een wet waarmee verdachten kunnen worden uitgeleverd aan China. Hij eiste onomwonden het vertrek van Carrie Lam – de „duivelse” hoogste bestuurder van Hongkong – en definitieve intrekking van de wet.

Zijn aanwezigheid zal een stimulans zijn voor de demonstranten, al is die nauwelijks nodig. Zondag liepen mogelijk twee miljoen van de zeven miljoen inwoners mee in een mars door de stad, wat de demonstraties de grootste uit de geschiedenis van Hongkong zouden maken.

Wong groeide op in een middenklassegezin en kreeg een christelijke opvoeding. Zijn ouders leerden hem om zich te bekommeren om de armen, maar waren zelf geen prominente activisten. Op zijn dertiende nam hij voor het eerst deel aan een demonstratie, toen tegen de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Hongkong en China.

Twee jaar later, bij het onderwijsprotest, had hij voor het eerst de leiding. Wereldberoemd werd hij in september 2014, toen hij als magere zeventienjarige met bril werd opgepakt aan het begin van de Paraplu-revolte: de massale straatprotesten voor een volwaardige democratie, die na twee maanden op niets uitliepen. Wong was toen zeker niet de enige aanvoerder, en maakt altijd bezwaar tegen de karakterisering dat hij ‘het gezicht’ van de strijd was.

In 2017 werd hij met negentien anderen al eens veroordeeld voor de Paraplu-revolte. Het half jaar dat hij toen in de cel zat heeft hem alleen maar gesterkt in zijn overtuigingen, schreef hij destijds in een column in The Guardian. „Als ik de klok kon terugdraaien zou ik nog steeds voor burgerlijke ongehoorzaamheid kiezen. Dat is een verantwoordelijkheid die onze generatie moet dragen.”

