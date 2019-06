Grote brand in kringloopwinkel Berkel en Rodenrijs

Op een industrieterrein in Berkel en Rodenrijs is maandag een grote brand uitgebroken. Het vuur zou volgens RTV Rijnmond zijn ontstaan in een meubelfabriek. Vervolgens zou de brand zijn overgeslagen op een kringloopwinkel. De metro tussen station Meijersplein in Rotterdam en Pijnacker-Zuid is tijdelijk stilgelegd.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De eigenaar van de kringloopwinkel zegt tegen RTV Rijnmond dat er volgens hem geen gevaarlijke stoffen in het gebouw aanwezig zijn. Ook zou er niemand meer in het gebouw zijn.

NL-Alert

De politie heeft een NL-Alert voor de omgeving afgegeven. Via de website rijnmondveilig.nl adviseren de Rotterdamse hulpdiensten omwonenden de ramen en deuren te sluiten in verband met de rook. Rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien.