Gezicht Parapu-revolte Hongkong vrijgelaten

Joshua Wong, een studentenleider die uitgroeide tot het gezicht van de Paraplu-revolte, is vandaag vrijgelaten in Hongkong. Hij zou pas over een maand vrijkomen.

In 2014 gingen bijna een miljoen mensen de straat op in Hongkong om te demonstreren voor vrije verkiezingen van de nieuwe leider van Hongkong. De demonstraties duurden bijna drie maanden lang en werden gekenmerkt door studenten die gele paraplu’s droegen.

Wong werd begin dit jaar opgepakt met negentien andere demonstranten voor zijn rol in de protesten van 2014 en kreeg drie maanden cel voor het verstoren van de openbare orde.

Na de protesten in 2014 was Wong ook al opgepakt met twee andere protestleiders. Ze werden toen beschuldigd van illegale samenzwering tijdens de demonstraties en Wong kreeg zes maanden cel opgelegd. Dat vonnis werd later teruggedraaid door het hoogste gerechtshof van Hongkong.

Opnieuw massale protesten in Hongkong

Of zijn vervroegde vrijlating te maken heeft met de massale protesten in Hongkong is niet bekend. Gisteren gingen volgens organisatoren bijna 2 miljoen mensen de straat op in Hongkong om te demonstreren tegen de uitleveringswet.

Op verzoek van de politie zijn de meeste demonstraten in de nacht van zondag op maandag van straat afgegaan. Dat gebeurde vreedzaam, nadat Carrie Lam, de leider in Hongkong, eerder op de dag haar excuses had aangeboden vanwege excessief politiegeweld bij de demonstraties van afgelopen weken.

