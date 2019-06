Geen extra veiligheidsmaatregelen voor Nederlandse schepen in Golf van Oman

Nederlandse schepen die naar de Golf van Oman varen hoeven geen extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Het veiligheidsniveau voor de regio blijft vooralsnog onveranderd. Dat bevestigt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) maandag na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Na de aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman waren er zorgen ontstaan bij Nederlandse zeevaarders.

Leden van de KVNR wilden weten of de veiligheidssituatie rond de Perzische Golf was veranderd. Annet Koster, directeur van de KVNR, sprak maandagochtend onder meer met de Commandant Zeestrijdkrachten, Rob Kramer. „Die verzekerde ons dat de zeestrijdkrachten voor ons klaarstaan als dat nodig is”, aldus Koster tegen persbureau ANP.

Teams van mariniers, zogeheten Vessel Protection Detachments (VPD’s), zouden kunnen helpen bij de beveiliging van zeeschepen. Ook zou de marine ankerplaatsen kunnen beveiligen of een fregat kunnen sturen, als de politiek daartoe zou besluiten. Vooralsnog is dat echter niet nodig. Een woordvoerder van de KVNR noemt de woorden van Kramer „geruststellend”. „Maar zolang er incidenten zijn, blijven de zorgen.”

Britten nemen wel maatregelen

De Britse marine is wel van plan manschappen en materieel naar de Perzische Golf te sturen om de vaarroute beter te beschermen, schreven Britse zondagskranten. De Britten, die net als de VS Iran beschuldigen van de aanvallen op de twee olietankers, willen hun commerciële belangen in de regio veiligstellen. Ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie-afname passeert via de Golf van Oman.