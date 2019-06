‘Deutsche wil slecht renderende beleggingen afstoten’

In een poging de winstgevendheid te verbeteren werkt Deutsche Bank aan een plan waarin slecht renderende beleggingen worden afgesplitst van het moederbedrijf. Deutsche wil de bezittingen onderbrengen in een aparte onderneming, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen bij het bedrijf. In de volksmond wordt zo’n constructie ook wel een ‘bad bank’ of ‘vuilnisbank’ genoemd.

Hoewel nog geen definitief besluit is genomen, streeft de Duitse bank er volgens de bronnen naar om tussen de 40 en 50 miljard euro aan financiële producten in de nieuwe onderneming onderbrengen. Dat komt overeen met ongeveer 14 procent van de totale balans van Deutsche Bank. Verwachting is dat het plan eind juli bij de presentatie van de halfjaarcijfers officieel wordt aangekondigd.

Dat Deutsche van de beleggingen af wil, is niet per se omdat ze verlieslijdend zijn, aldus de FT. Het gaat om langlopende derivatencontracten die jaren geleden zijn afgesloten en waarvan de winsten al grotendeels zijn geboekt. Ze leveren nog steeds winst op, maar houden in verhouding ook relatief veel kapitaal bezet.

Het voornemen om de slecht renderende bezittingen af te stoten, is onderdeel van een groter plan van topman Christian Sewing om Deutsche Bank winstgevender te maken. Vooral de handelsafdeling van de bank presteert op dat gebied al jarenlang slecht. Het gevolg is dat het rendement op belegd kapitaal – een graadmeter voor de winstgevendheid – vorig kwartaal slechts 1,3 procent bedroeg. Bij concurrenten ligt dat niveau aanzienlijk hoger.

Daarnaast gaat Deutsche Bank de laatste jaren gebukt onder schandalen, die het bedrijf miljarden euro’s aan boetes en schikkingen hebben gekost. Zo schikte het concern onder meer voor de verkoop van rommelhypotheken in de VS en gesjoemel met rentetarieven. En nog steeds lopen er onderzoeken naar Deutsche: financieel persbureau Bloomberg berichtte maandag dat tachtig (oud-)werknemers in verband worden gebracht met fraude met dividendbelasting. Onder hen zijn oud-topmannen Anshu Jain en Josef Ackermann.

Beleggers reageerden maandag positief op de berichtgeving. Het aandeel sloot 1,5 procent hoger. De bank ging in een schriftelijke reactie niet inhoudelijk in op het nieuws. De laatste weken bereikte de koers van Deutsche Bank nog het laagste niveau ooit, nadat duidelijk werd dat de fusiegesprekken met branchegenoot Commerzbank op niets waren uitgelopen.