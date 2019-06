Bouwers staken werkzaamheden aan Zuidasdok

De bouwers van het Amsterdamse Zuidasdok hebben zich teruggetrokken en de werkzaamheden voor de ontwerpfase gestaakt. Dat meldt vakblad Cobouw maandag. De aanleiding zou zijn dat opdrachtgever Rijkswaterstaat het voorlopig ontwerp voor de ondertunneling van de A10 niet heeft goedgekeurd, zeggen anonieme bronnen tegen Cobouw. Zuidasdok is een infrastructuurproject van de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en ProRail.

De bouwcombinatie Heijmans, Fluor en Hochtief heeft met een brief aan de organisatie laten weten dat zij de werkzaamheden voor het definitieve ontwerp neerleggen. Ook zouden zij per direct het merendeel van de vijfhonderd werknemers van het project hebben gehaald. „Alle werkzaamheden voor het Definitief Ontwerp worden gestaakt. Die mededeling heeft ons wel overvallen”, zegt de projectorganisatie Zuidasdok tegen Cobouw. Niet álle werkzaamheden zijn stil te komen liggen. Zo zou onder meer nog steeds gewerkt worden aan de OV-terminal.

Vertraagd en duurder

Het is niet de eerste grote tegenslag voor het prestigieuze project. In februari werd al bekend dat Zuidasdok, dat voor 2028 gepland staat, vertraging opliep. In mei werd ook nog bekend dat het 100 miljoen euro duurder zou gaan worden dan begroot.

De Zuidasdok is voornamelijk bedoeld om het economische centrum van Amsterdam, de Zuidas, beter toegankelijk te maken. Hiertoe moet onder andere 1,5 kilometer van de A10 in een tunnel worden ondergebracht en van een vier- naar een zesbaanssnelweg worden omgebouwd. Ook moet er een nieuw en groter treinstation Amsterdam Zuid komen.

