Blokfluitist Christiaan Blom (10) wint Concertgebouw Concours

Een Concertgebouw vol broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes. En trotse ouders en opa’s en oma’s natuurlijk. Zondag werd in de Kleine Zaal de finale van het elfde Koninklijk Concertgebouw Concours gehouden; een wedstrijd voor jonge klassieke talenten.

Uit acht finalisten koos de jury de tienjarige blokfluitist Christiaan Blom, die het podium al spelend betrad, en de zaal meteen als een kleine publieksvanger van Hamelen achter zich aan wist mee te nemen. Het enige wat aan te merken was op zijn optreden, kwam niet van hem, maar van zijn klavecimbelbegeleider, die zijn opwachting maakte door zowat een pagina te vroeg in te zetten.

Het deerde Christiaan niet – een korte verstoorde blik naar achteren was genoeg om zijn indrukwekkende ononderbroken solospel weer terug in het middelpunt van de aandacht te brengen. Het verried dat hij de teugels van zijn optreden uitstekend in handen had. Met zijn andere blokfluiten als waren het degens aan zijn heup noemde de jury hem „zo vrij als een vogel” en „een echte performer”.

Koelbloedig

Andere finalisten speelden op piano, cello en zelfs een qanun; een Arabische citer. De Syrische Shaza Manla bracht zo met een eigen arrangement ook de Arabische klassieke muziek het concours in. Daarmee blijft de vraag een beetje hangen of er geen appels met peren worden vergeleken. Is muzikaliteit op een piano hetzelfde als op een cello of een qanun?

Je kunt zulke jonge musici (de oudste geboren in 2003, de jongsten in 2008) moeilijk afrekenen op een beetje te veel vibrato of net iets te weinig dynamiek – alle acht behoren de finalisten tot de absolute top in hun leeftijdscategorie.

Ook podiumpresentatie is eigenlijk per definitie al indrukwekkend op een leeftijd waarop de meesten van ons nog geen fatsoenlijke spreekbeurt konden geven over onze hamster. Rory Bleeker (12) had bijvoorbeeld rustig een prijs mogen krijgen voor het verbazend grote contrast tussen zijn voelbare zenuwen en zijn koelbloedige en ijzersterke marimbaspel.

Een stralende Christiaan Blom gaat naar huis met een trofee en 1.000 euro om te spenderen aan zijn muzikale ontwikkeling. Daarnaast krijgt hij net als de andere zeven finalisten een masterclass podiumpresentatie en kaartjes voor een concert in het Concertgebouw.