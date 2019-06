‘Belastingdienst Brazilië legt beslag op 16 miljoen euro Neymar’

De Braziliaanse belastingdienst zou voor 16 miljoen euro beslag hebben gelegd op eigendommen van voetballer Neymar. Dat meldt de Braziliaanse krant Folha de São Paolo maandag. Neymar zou de belastingdienst in zijn geboorteland het bedrag verschuldigd zijn na zijn miljoenentransfer van Santos FC naar FC Barcelona in 2013.

De Braziliaanse krant meldt dat op 36 eigendommen van de Braziliaanse sterspeler beslag is gelegd, waaronder een aantal van zijn huizen. Hij zou zijn eigendommen nog wel kunnen gebruiken, maar niet meer kunnen verkopen. Zowel de belastingdienst als het management van Neymar heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

Verkrachtingszaak

Het bericht volgt op een aanklacht tegen Neymar in een verkrachtingszaak eerder deze maand. Een Braziliaanse vrouw deed aangifte tegen hem nadat ze naar eigen zeggen in een hotel in Parijs door hem is verkracht. De voetballer ontkent dat. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Neymar werd in 2017 de duurste voetballer ooit toen hij door het Franse Paris Saint-Germain voor ruim 220 miljoen euro werd overgenomen van FC Barcelona. De Franse krant L’Équipe meldde zondag dat Paris Saint-Germain bereid zou zijn Neymar te verkopen. De Saoedische voorzitter van de club Nasser El-Khaleifi zei al eerder dat hij onverantwoord gedrag van zijn spelers niet zou tolereren.