Ballen houden je even van je telefoon

Het was vijftien jaar geleden dat Jan-Paul Bruinsma voor het laatst op de jeu-de-boulesbaan stond. „Maar dat was op de camping.” De baan waar de ondernemer nu op speelt, doet met de uitgebreide menukaart en speciaalbieren weinig denken aan een kampeerterrein.

Samen met zijn studievriend Chris van Dorp (26) is Bruinsma naar de oude markthal in Rotterdam-Noord gekomen, waar sinds een week acht jeu-de-boulesbanen liggen. In het openingsweekend van Mooie Boules in de Maasstad trok de – in veel ogen oubollige – sport, meer dan duizend bezoekers. Een toernooi in Amsterdam trok vorige week ruim 100 bezoekers, maar moest gestopt worden omdat de organisatie niet de juiste vergunning had. Het afgelopen jaar openden in Amsterdam, Groningen en Utrecht horecagelegenheden waar mensen een balletje kunnen werpen.

Hoe komt het dat de sport met het stoffige imago zoveel jongeren trekt?

Echt fan van de sport is hij niet per se, vertelt Bruinsma (27). „Als ik hier cricket kon spelen, was ik cricket gaan spelen. Maar het is nieuw en ik woon om de hoek.” Gedurende het spelen worden de vrienden steeds fanatieker. Ligt Bruinsma’s bal dichter bij het but – het kleine houten balletje dat als mikpunt geldt – dan komt er een streepje achter zijn naam op het krijtbord. De beslissende pot wordt gewonnen door Van Dorp.

Drukte bij een Jeu-de-Boulesbaan in Rotterdam. Foto Merlin Daleman

De bezoekers van de jeu-de-bouleshal in Rotterdam-Noord zijn vooral twintigers. „Die groep wil niet alleen in een kroeg staan en drankjes drinken. Ze willen ook iets doen”, vertelt Rogier van Genugten. Samen met drie vrienden begon hij vier jaar geleden met jeu-de-boulestoernooitjes in Amsterdam. „Daarvoor speelden we best vaak op het Museumplein. Gewoon een balletje gooien met een biertje erbij.”

De toernooien sloegen aan, waarna een tijdelijke vestiging van Mooie Boules werd geopend op het Westergasterrein in Amsterdam. Toen de belangstelling bleef groeien, is een permanente onderneming geopend in Amsterdam-Oost. „Daar hebben we dit jaar al 125.000 bezoekers gehad.”

Sjoerd Pieterse, voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond, vindt de ontwikkelingen „prachtig”. „De bars spreken een publiek aan dat wij moeilijk bereiken.” De gemiddelde leeftijd van leden van de bond is „een stuk boven de 60”. Toegegeven, zegt Pieterse: „Ze benadrukken vooral het gezellige aspect van de sport. We hopen dat een aantal gegrepen wordt door het spel. Misschien sluiten zij zich aan bij een vereniging.”

„Deze groep wil niet alleen in een kroeg staan en drankjes drinken. Ze willen ook iets doen.” Foto Merlin Daleman

Speciaalbier en street food

Jeu de boules is niet alleen populair in de hoofdstad. „Voor vrijdag- en zaterdagavond moeten bezoekers nu drie weken van te voren reserveren”, vertelt Huub van de Vecht, een van de oprichters van JEU in Utrecht, dat in oktober vorig jaar openging. „Toen we begonnen, zei iedereen dat jeu de boules voor oude mensen is, maar we hebben een heel gemêleerd publiek. Op donderdagavond staan er studenten en op zondagmiddag komen ouders met hun kinderen een balletje gooien.”

Tijdens een ‘inspiratiereis’ naar Göteborg, zag de Utrechtse horecaondernemer Van de Vecht dat jongeren daar massaal aan het jeu-de-boulen waren. „Daar was ik gelijk enthousiast over. Die cafés waren gevuld met hipsters en dj’s verzorgden de muziek.” Ruim een halfjaartje kunnen Utrechters nu balletjes werpen op de vijftien banen van JEU. In het café wordt speciaalbier en street food geserveerd.

Maar de menukaart is niet de hoofdoorzaak van het succes, meent Van der Vecht. „Iedereen is bezig met zijn telefoon. Dat is totaal niet gezellig. Jeu de boules brengt sociale cohesie een beetje terug. De banen liggen naast elkaar, dus je raakt snel aan de praat met andere spelers.”

Rogier van Genugten ziet dat ook gebeuren bij de banen van Mooie Boules in Amsterdam en Rotterdam. „Het hoeven geen zware gesprekken te zijn. Maar mensen willen niet alleen met hun eigen groepje optrekken.” Het spel is daar bij uitstek een goed middel voor, stelt de ondernemer. „Iedereen kan het. Na hun studententijd willen jongeren gewoon iets anders dan alleen maar zuipen.”

Dat herkent Karishma Ramlakhan (26), die met vier vriendinnen van haar studentenvereniging naar Mooie Boules in Rotterdam is gekomen. „Als je eenmaal gaat werken, kun je minder met elkaar afspreken. We zagen elkaar eerst meerdere keren per week maar nu heeft iedereen een baan. Het is leuker om dan iets kwalitatiefs te doen in plaats van alleen wat te gaan drinken.”

Wat die activiteit precies is, maakt volgens de Rotterdamse arts niet uit. „Alle knullige dingen worden weer hip. Wij zijn laatst ook gaan curlen. Dat bleek heel leuk te zijn.”

185 verenigingen Spelen in nationale competitie 16.000 leden heeft de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Nederland telt 185 verenigingen. 3.000 jeu-de-boulesspelers nemen het tegen elkaar op in de nationale competitie NLpetanque.