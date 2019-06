Amsterdam sluit speciaal asielzoekerscentrum Nieuw-West

Na twee jaar sluit de gemeente Amsterdam in oktober een speciaal asielzoekerscentrum in Nieuw-West. Dat schrijft burgemeester Halsema (Groenlinks) maandag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad, meldt persbureau ANP. Daarmee lost zij een belofte aan de buurtbewoners in. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had juist gevraagd om verlenging.

In de zogeheten extra begeleidings- en toezichtslocatie (ebtl) worden nu nog overlastgevende asielzoekers opgevangen. Het gaat om mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling of die agressief gedrag hebben vertoond in andere azc’s.

Twee jaar geleden beloofde de gemeente Amsterdam aan buurtbewoners dat het opvangcentrum zou worden gesloten als de overeenkomst met het rijk afliep. Naast die belofte noemt Halsema „de druk op het beschikbare vastgoed voor maatschappelijke opvang en de noodzakelijke politie-inzet” bij het azc als redenen voor de sluiting.

Hoogeveen

Volgens Halsema heeft Amsterdam haar taak als ‘verantwoordelijke hoofdstad’ genomen en moeten andere gemeenten die rol gaan overnemen. Als het ebtl in Amsterdam sluit, is de locatie in Hoogeveen de enige locatie voor overlastgevende asielzoekers.

In april schreef inmiddels oud-staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer dat de staat harder zou gaan optreden tegen criminele of overlastgevende asielzoekers. De medewerkers van de ebtl’s zouden zwaar belast worden door het overlastgevende gedrag van „een beperkte groep asielzoekers”. Ook omwonenden zouden „onwenselijke maatschappelijke gevolgen” ondervinden.