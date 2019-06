Aangifte tegen oud-bestuursleden pedofielenvereniging Martijn

De stichting Strijd tegen Misbruik heeft aangifte gedaan tegen drie bestuursleden van de voormalige pedofielenvereniging Martijn. De vereniging werd in 2014 verboden en ontbonden door de Hoge Raad, desondanks zou een aantal oud-bestuursleden zich nog steeds bezighouden met kinderporno.

Volgens de stichting is zeker een van de oud-bestuursleden van Martijn nog verbonden aan ten minste één site over kinderporno. Een andere bestuurder zou de website hebben gebouwd. Voor de stichting, opgericht voor slachtoffers van misbruik, is het onacceptabel dat zij zich ondanks het verbod op Martijn online nog steeds met pedofilie bezighouden. Tegen wie precies aangifte is gedaan, wil de stichting niet zeggen.

Vorige maand werd op de site in kwestie een mailinglist geopend, die bedoeld was voor „mensen die voor pedoseksualiteit zijn”: „Als je vindt dat seks tussen volwassenen en kinderen legaal moet zijn, sluit je dan aan.” Aansluiten kan met een verborgen IP-adres. Met de site en de e-maillijst wordt volgens de stichting opnieuw de basis gelegd voor „een hechte groep” die uitdraagt dat seksueel contact tussen kinderen en volwassenen niet schadelijk is voor het kind.

Verboden door hoogste rechter

Martijn werd opgericht in 1982. Op verzoek van justitie volgde in 2012 een verbod, maar dit werd in hoger beroep teruggedraaid. Het bestaan van de vereniging zou de samenleving niet dusdanig ontwrichten dat een verbod op z’n plaats was, vond het hof. Uiteindelijk boog de Hoge Raad zich over de zaak. De hoogste rechtbank van Nederland oordeelde dat de vereniging „de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseerde” en daarmee schadelijk was voor kinderen.

Ook aan de uit Martijn voortgevloeide politieke partij Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) kwam in 2010 een einde. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 had de omstreden partij de kiesdrempel niet gehaald. Sturende krachten achter de partij, bijgenaamd de ‘pedopartij’, waren Marthijn Uittenbogaard, Norbert de Jonge en Ad van den Berg. De partij wilde de leeftijd verlagen waarop volwassenen met kinderen seks mogen hebben. Van den Berg was naast oprichter van PNVD voorzitter van Martijn.

Justitie wil een strengere aanpak voor providers die bewust onderdak bieden aan kinderporno. De hostingbranche werkt mee

Volgens Het Parool zou Uittenbogaard momenteel het beheer hebben over verschillende websites waarop pedofilie wordt aangemoedigd. De Jonge zou een videoplatform runnen waarop onder meer interviews met ‘deskundigen’ over pedofilie en video’s met schaars geklede kinderen zijn verschenen.

De stichting Strijd tegen Misbruik wil dat het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat omdat met de websites de activiteiten van Martijn worden voortgezet. Justitie kon maandag nog niet tegen NRC zeggen of zij van plan is een strafrechtelijk onderzoek te starten.