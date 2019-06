Opnieuw verdachte opgepakt voor moord op CDU-politicus Lübcke

De politie in Duitsland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 45-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke. De man werd gearresteerd op basis van een DNA-match. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

De 65-jarige politicus uit Hessen werd begin deze maand zwaargewond op het terras van zijn huis aangetroffen. Hij had een schotwond en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Over het motief voor de moord wordt al langer gespeculeerd. Volgens de krant Frankfurter Allgemeine komt de verdachte die zaterdag werd gearresteerd uit een extreemrechts milieu. Eerder pakte de politie al iemand op die kort hierna weer werd vrijgelaten. De politie gaat niet in op het motief en laat weten later deze week met meer informatie naar buiten te komen.

Lees ook: Dood van Duitse CDU-politicus Walter Lübcke was geen zelfmoord

Lübcke ontving in het verleden doodsbedreigingen. Hij sprak zich uit voor humanitaire behandeling van migranten en was in de deelstaat Hessen ten tijde van de grote toestroom van migranten in 2015 verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Zijn uitspraken leidden ertoe dat hij ernstig werd bedreigd en dat zijn adres op extreemrechtse websites werd gepubliceerd. Eerder liet de politie weten geen aanwijzingen te hebben dat de dader uit extreemrechtse hoek komt.

Begin deze maand pakte de politie ook al een verdachte op. Hij werd na verhoor weer vrijgelaten. De politie had geen bewijs dat de man betrokken was bij de moord. Hij zou een „persoonlijke relatie” met Lübcke hebben gehad.