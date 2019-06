Stroomstoring treft miljoenen inwoners van Argentinië en Uruguay

Door een stroomstoring zitten heel Argentinië en Uruguay zonder stroom, meldt energiebedrijf Edesur op Twitter. Ook delen van Brazilië, Paraguay en Chili zouden zijn getroffen.

De stroomstoring begon vlak na zeven uur zondagochtend (12.00 uur Nederlandse tijd), meldt de Argentijnse krant Clarín. Treinen stopten toen met rijden en stoplichten vielen uit. Beide landen zijn volledig door de stroomstoring getroffen, waardoor zeker 48 miljoen mensen zitten zonder stroom. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is.

Energiebedrijf Edesur meldt dat er sprake is van een „enorme stroomstoring” door een fout in een schakelsysteem van elektriciteit. De lokale autoriteiten zijn bezig met herstelwerkzaamheden die naar schatting nog uren zullen duren, meldt de Argentijnse krant La Nacion.

In enkele provincies van Argentinië vinden vandaag lokale verkiezingen plaats, maar of die door kunnen gaan is nog onbekend.