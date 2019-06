Sara Netanyahu bekent misbruik overheidsgeld, aanklacht fraude vervalt

Sara Netanyahu is met justitie tot een schikking gekomen in een rechtszaak over fraude. De vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag bekend dat ze zichzelf via de staatskas heeft verrijkt door opzettelijk misbruik te maken van een fout van iemand anders, meldt de Israëlische krant Haaretz. Hiervoor moet ze een boete van ruim 13.000 euro betalen. De aanklachten van ernstige fraude komen met deze plea deal te vervallen.

Vorig jaar werd bekend dat de Israëlische justitie Netanyahu wilde vervolgen voor fraude. Ze werd ervan verdacht tussen 2010 en 2013 bijna 360.000 shekel (89.000 euro) uit de staatskas te hebben gebruikt voor het bestellen chique maaltijden. Ondertussen zou ze hebben verhuld dat er koks in de ambtswoning werkzaam zijn. Justitie wilde haar ook vervolgen voor het schenden van het „publieke vertrouwen”.

Concessies

Volgens openbaar aanklager Erez Padan heeft justitie „significante concessies” gedaan om tot een schikking te komen. Toch vindt hij dat er sprake is van een eerlijke uitkomst. Hij stelt tegenover de Israëlische krant Haaretz dat Netanyahu met de schikking „verantwoordelijkheid neemt”. Ook zou het moeilijk zijn om zwaardere misdaden als fraude te bewijzen.

Het is niet de eerste keer dat Sara Netanyahu betrokken is bij een rechtszaak. Enkele jaren geleden begonnen medewerkers van de familie Netanyahu een civiele rechtszaak omdat Sara Netanyahu hen zou hebben beledigd en uitgescholden. De staat moest uiteindelijk ruim 35.000 euro betalen vanwege „vermeende mishandeling en onvervulde beloften in de ambtsperiode”.

Ook Benjamin Netanyahu moet zich in oktober in de rechtszaal verantwoorden. Hij wordt verdacht van corruptie, fraude en machtsmisbruik in drie afzonderlijke zaken.