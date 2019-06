‘Saoedische tiener die doodstraf kreeg, komt over paar jaar toch vrij’

De Saoedische tiener Murtaja Qureiris die de doodstraf boven het hoofd hing, komt toch vrij. Dat melden CNN en persbureau Reuters zondag op basis van bronnen. Naar verwachting wordt de nu achttienjarige Qureiris in 2022 vrijgelaten.

Zijn straf is omgezet naar twaalf jaar cel, waarvan hij er nog drie moet uitzitten. De jaren die Qureiris al opgesloten heeft gezeten, worden in mindering gebracht op zijn celstraf. In 2011 deed de jongen tijdens de Arabische Lente mee aan een protestactie op fietsen. Op beelden is te zien hoe Qureiris door een megafoon schreeuwt: „Het volk eist mensenrechten!”

Drie jaar later werd Qureiris gearresteerd toen hij de grens over probeerde te komen op weg naar Bahrein. Zijn arrestatie maakte Qureiris, toen dertien, tot de jongste politieke gevangene in Saoedi-Arabië ooit. Een militaire rechtbank veroordeelde hem voor betrokkenheid bij terrorisme omdat hij, volgens de autoriteiten in opdracht, samen met zijn broer een molotovcocktail naar een politiebureau zou hebben gegooid.

Bekentenis onder dwang

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zou de Saoedische justitie hem de doodstraf hebben willen opleggen voor meerdere overtredingen, sommige daarvan zou hij hebben begaan toen hij tien jaar oud was. Zo werd hem ook ten laste gelegd aanwezig te zijn geweest bij een protestactie, die was ontstaan na de begrafenis van zijn broer.

Qureiris heeft bekentenissen afgeled die volgens hem verkregen zijn onder dwang. Hij stelt onschuldig te zijn. In de gevangenis zou hij worden mishandeld, stelde Amnesty International. De tiener behoort tot de sjiitische minderheid in Saoedi-Arabië. De sjiieten wonen voornamelijk in het oosten van het land en worden daar onderdrukt door de soennitische meerderheid.

Afgelopen april werd bekend dat Riyad 37 mannen had geëxecuteerd, volgens mensenrechtengroepen omdat zij sjiieten waren. Drie van hen waren minderjarig ten tijde van de overtredingen die de Saoedische autoriteiten hen ten laste hadden gelegd. De drie deden, net als Qureiris, mee aan demonstraties tijdens de Arabisch Lente. Ook zij hielden vol dat hun bekentenissen onder marteling verkregen waren.