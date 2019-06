Saoedische kroonprins geeft Iran schuld van aanvallen olietankers

De kroonprins van Saoedi-Arabië Mohammed bin Salman denkt dat Iran achter de aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman van afgelopen week zit. Dat heeft hij zondag in een interview met de Saoedische krant Asharq al-Awsat gezegd. Eerder stelden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al dat Iran verantwoordelijk is. Iran ontkent categorisch iets met de aanvallen te maken te hebben.

Onverwacht zijn de uitspraken van Bin Salman niet. Iran is een belangrijke vijand van het Saoedische koninkrijk. Bin Salman zei in het interview dat Saoedi-Arabië „geen oorlog in de regio” wenst, maar dat het land „niet zal aarzelen te reageren tegen elke dreiging tegen ons volk, onze soevereiniteit, onze territoriale integriteit en onze essentiële belangen”.

Zaterdag bestempelde Saoedi-Arabië de aanvallen nog als terrorisme. Ook riepen Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de overkoepelende Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten toen op tot extra beveiliging van de „energievoorzieningen” uit de Golf van Oman. Een vijfde van de wereldwijde olie-afname passeert deze zeestraat.

Video of Iranofobie

De aanvallen op de Japanse tanker Kokuka Courageous en de Noorse Front Altair houden de internationale gemeenschap al dagenlang bezig. Het Amerikaanse leger heeft een video vrijgegeven waarop te zien zou zijn hoe Iraanse gardisten na de explosie met een patrouilleboot bij de Kokuka Courageaous varen. Zij zouden een niet-ontplofte kleefmijn van de romp verwijderen.

Iran stelt dat er „geen snipper van feitelijk bewijs” is dat het islamitische land achter de aanvallen zit en spreekt van „Iranofobie”. Een mogelijk motief voor Iran zou zijn dat het land spierballen wil laten zien door te tonen dat het de mondiale oliemarkt kan ontregelen. Maar de aanvallen zouden ook het werk kunnen zijn van Irans vijanden, om het land in diskrediet te brengen.