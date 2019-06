Opnieuw tienduizenden demonstranten de straat op in Hongkong

Zondag zijn opnieuw tienduizenden demonstranten de straat opgegaan in Hongkong, meldt persbureau AFP. Zij protesteren tegen een omstreden uitleveringswet die het mogelijk moet maken om Hongkongers uit te leveren aan het Chinese vasteland. Carrie Lam, de leider van de regio, schortte het wetsvoorstel zaterdag na eerdere protesten tijdelijk op, maar demonstranten stellen niet te rusten tot het definitief verdwijnt.

Critici vrezen dat de wet ertoe zal leiden dat inwoners van Hongkong die het niet eens zijn met het communistische China met vage aanklachten zullen worden opgepakt en uitgeleverd. Ook heeft men er geen vertrouwen in dat zij in China een eerlijke rechtszaak zullen krijgen. De Hongkongers zien de wet bovendien als een verdere uitbreiding van de macht van China in de semi-autonome regio.

Lam leek zaterdag deels in te binden door het wetsvoorstel op te schorten, maar van afstel lijkt vooralsnog geen sprake. De chief executive zei dat ze de wet beter wil uitleggen en bereid is deze op bepaalde punten aan te passen, maar ze blijft erbij dat de wet ingevoerd moet worden. Eerder zei de leider dat het Hongkong zou helpen „grensoverschrijdende misdaad” te bestrijden.

Confrontatie met politie

Veel demonstranten willen niet alleen dat het wetsvoorstel verdwijnt, het liefst zien zij Lam ook aftreden. De chief executive van Hongkong wordt gezien als een marionet van Beijing, terwijl de meeste inwoners van de voormalige Britse kolonie zich meer westers dan Chinees voelen. Een demonstrant droeg dan ook een bord met de tekst: ‘De koningin maakte ons de parel van het oosten, de communisten verpestten het’.

Al de hele week wordt er gedemonstreerd in Hongkong. Woensdag liepen de protesten uit op een grootschalige confrontatie met de politie. Zij zette onder meer rubberkogels, traangas en waterkanonnen in. Demonstranten gooiden op hun beurt met stenen. Zeker tachtig mensen, onder wie 22 agenten, raakten gewond. Zaterdag kwam bovendien een demonstrant om het leven toen hij van een dak viel.