Namibië veilt zeker duizend wilde dieren vanwege droogte

Namibië gaat zeker duizend wilde dieren veilen vanwege de aanhoudende droogte in het land. Dat schrijft de Britse krant The Guardian zondag. Onder meer olifanten en giraffen zullen worden verkocht.

Met de veiling hoopt het ministerie van Milieu zeker een miljoen dollar (980.000 euro) op te halen die gebruikt kan worden voor natuurbescherming. Vorige maand werd de noodtoestand uitgeroepen in het zuidelijk Afrikaanse land. In sommige delen van Namibië is het in geen tachtig jaar zo droog geweest.

In natuurparken zijn waterpoelen opgedroogd en er is nog weinig begroeiing voor de dieren over om zich mee te voeden. „De omstandigheden voor de grazers zijn slecht en als we het aantal dieren niet terugdringen, zullen beesten verhongeren”, aldus een woordvoerder van de regering. Volgens het Namibische ministerie van Landbouw kwamen vorig jaar 63.700 dieren om door droogte.

Noodhulp

Via een openbare veiling zullen zeker zeshonderd gezonde buffels, honderdvijftig springbrokken, zestig giraffen, 28 olifanten worden verkocht. Ook impala’s, elanden en antilopen worden geveild. De dieren komen uit beschermde reservaten. In de Namibische nationale parken lopen momenteel zo’n 960 buffels, tweeduizend springbokken en ruim zesduizend olifanten rond. Wat er na de veiling met de dieren moet gebeuren, is nog niet duidelijk, aldus lokale media.

Door de droogte zijn ook zeker 500.000 mensen van de 2,4 miljoen inwoners getroffen, zij hebben niet voldoende voedsel. De eerste minister van het land Saara Kuugongelwa-Amadhila heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Naar verwachting houdt de droogte de komende maanden nog aan.