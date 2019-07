Op zaterdag 6 juli kunt u zelf met Rob van Essen in gesprek! Redacteur Thomas de Veen interviewt de schrijver en NRC-criticus in boekhandel Scheltema (Amsterdam) om 15.00 uur, ook kunt u de andere deelnemers van de Boekenclub ontmoeten. Aanmelden kan via het onderstaande formulier:

Naam

Email

Aantal personen

1 2 3 4 5 Versturen Dank voor uw aanmelding, die bij deze is gehonoreerd. Het gesprek van recensent Thomas de Veen met schrijver Rob van Essen over zijn roman De goede zoon begint om 15.00 uur Locatie: Boekhandel Scheltema op het Rokin, Amsterdam. (vierde etage, lift aanwezig). Datum: Zaterdag 6 juli De bijeenkomst is gratis.