‘Geld is overal, je moet het alleen vinden’

IN

‘Vroeger benaderde ik geld op een bange manier. ‘Oeh, verdien ik wel genoeg?’, ‘Lukt het wel?’ Dat was ook op andere vlakken in mijn leven. Zo wil ik weer naar Amsterdam verhuizen, maar dacht ik dat het lastig zou zijn. Tot ik besefte dat ik vanuit overvloed wil leven en niet vanuit een tekort. Ik heb mijn mindset aangepast: als ik dit wil, dan komt het goed. Binnen een week had ik drie opties voor een huis. Ik ben niet meer bang voor geld en ben er zelfs van gaan houden.

„Ik ben de eigenaar van Ash, een talent agency. Bij mijn bureau zitten dertien acteurs en presentatoren. Naast talent en appearance let ik bij nieuwe talenten ook op persoonlijkheid. Uit een test bleek dat ik 88 procent extravert ben, dus dat moet wel matchen.

„Elke ochtend sta ik om acht uur op. Ik mediteer, sport of lees wat en ontbijt vervolgens met havermout en amandelmelk. Tussen tien en vier ben ik op mijn scherpst, dus dan plan ik de belangrijkste dingen in. Als ik veel gedaan krijg in de ochtend, geeft mij dat een gevoel van controle.

„Ik ben nooit helemaal vrij maar raak daar niet gestrest door. Ik werk geregeld als digital nomad. Zo kom ik net terug van een paar dagen Cannes, waar ik borrels had met filmproducenten. Of dan sta ik op de piste, gehurkt op mijn snowboard nog snel even een agendaatje te typen.”

Netto-inkomen: 2.300 euro (gemiddeld) Vast lasten: woonlasten (huur, 600 euro), mobiel/internet (75 euro), verzekeringen (190 euro), boodschappen (150 euro), abonnementen (150 euro ledenclub Soho House, 10 euro Headspace, 10 euro Blendle), vervoer (Uber of Felyx, 65 euro), goede doelen (25 euro), sport (50 euro), kleding (120 euro), horeca (15 euro per dag) Sparen: 200 euro Laatste grote aankoop: Levi’s broek (150 euro)

UIT

‘Het lijkt mij heerlijk om straks binnen te lopen en mensen mee uit eten te kunnen nemen. Geld is overal, je moet het alleen even vinden. Ik zeg niet dat geld an sich gelukkig maakt, want ik ben ook spiritueel aangelegd.

„Per jaar investeer ik 4.000 euro in persoonlijke ontwikkeling. Zo deed ik mee aan een ayahuascaceremonie. Op het moment experimenteer ik met microdosing. Elke drie dagen neem ik een hele lichte dosis van de werkzame stof in paddo’s. Ik voel me goed en slaap beter, vind het leuk om te ontdekken waar je brein toe in staat is. Ik ben extreem ruimdenkend en probeer liefdevol naar elke situatie te kijken.

„Ik hou van comfort, dat zit hem in de kleine dingen. Ik neem vaak de Uber of Felyx naar een werkafspraak, zodat ik mij onderweg kan voorbereiden en niet bezweet aankom. En ik geef veel geld uit aan horeca, gemiddeld 15 euro per dag. Ik vind het lekker en gezellig en koken is niet mijn forte.

„Ik ben extreem dankbaar voor het feit dat ik in Nederland geboren ben en deze kansen krijg. Ons leven hier is zó bizar rijk en goed geregeld. Ik vind het ondankbaar als je daar laconiek over doet. We kunnen zeggen dat geld er niet toe doet, maar het is nou eenmaal de keuze van onze wereld. Hoe vet als je lekker meegaat in dat systeem en daar alle mogelijkheden uithaalt.”