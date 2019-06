Geen tweede termijn voor topman ABN Amro Van Dijkhuizen

Bestuursvoorzitter van ABN Amro Kees van Dijkhuizen vertrekt volgend jaar bij de bank. Zijn eerste termijn loopt op 12 april 2020 af en hij laat weten deze niet te verlengen. Dat meldt de bank zondag in een verklaring.

Van Dijkhuizen volgde in 2017 Gerrit Zalm op als bestuursvoorzitter. Daarvoor was hij vier jaar financieel directeur van de bank. In een verklaring zegt hij „volledig gecommitteerd” te zijn om de strategie van de bank voort te zetten „om daarna met alle vertrouwen het stokje door te geven”. President-commissaris Tom de Swaan bedankt Van Dijkhuizen in de verklaring en zegt dat de bank er goed voor staat. „We kijken ernaar uit om de goede samenwerking voort te zetten en om de komende tijd verdere stappen te maken.” De bank schrijft zowel binnen als buiten het bedrijf te zoeken naar een opvolger.

Kritiek

Het afgelopen jaar was binnen de bank kritiek op het leiderschap van Van Dijkhuizen. Medewerkers trokken tot twee keer toe aan de bel. In januari vorig jaar schreven medewerkers een brief aan de toezichthouders waarin ze de situatie binnen de bank „nijpend” noemden en beweerden dat sturing binnen de organisatie ontbrak.

In november schreven medewerkers anoniem een openbare brief in het Financieele Dagblad waarin ze kritiek uitten op Van Dijkhuizen en De Swaan. Van Dijkhuizen zou volgens de anonieme brief „niet openstaan voor een dialoog over de koers van de bank”. Volgens de brievenschrijvers zouden er „zaken op het gebied van integriteit” spelen. Van Dijkhuizen zei vervolgens „zwaar teleurgesteld” te zijn in de brievenschrijvers. Hij kreeg vervolgens openlijk steun van 61 managers die in een verklaring lieten weten de top volledig te steunen.

