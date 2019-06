Fenomenaal Wilco verdiept zich in eigen repertoire

Geen ander popfenomeen blijft zich al een kwarteeuw zo soepel vernieuwen als Wilco. De band uit Chicago zoekt de verdieping in het eigen oeuvre. Tien albums maakten ze, waaruit ze nu een ruime keuze van twee uur per avond kunnen maken.

Vooral gitarist Nels Cline roert zich als een grensverleggend muzikant die de dissonanten niet schuwt en die een oud nummer telkens weer nieuwe diepte geeft. Hoor hem tekeer gaan in zijn zes minuten lange solo tijdens ‘Impossible Germany’, op de eerste van twee uitverkochte avonden in Paradiso, Amsterdam. Dit is Hendrix, Coltrane en Link Wray in één, met een staande ovatie als beloning.

Net aan de veilige kant

Wilco kwam voort uit de countryrockband Uncle Tupelo. Country en folk zijn nog steeds voorname bronnen, zeker in de drie nummers die frontman Jeff Tweedy zingt van het Mermaid Avenue-project met teksten van Woody Guthrie. Wat heeft deze groep zich fenomenaal ontwikkeld. Een mooier outro dan dat van ‘Hummingbird’ bestaat er niet in de rockhistorie, of je moet zweren bij het pianootje aan het eind van ‘Layla’. Deze muzikanten passen hun spel in elkaar alsof het losse onderdelen van een handgranaat zijn. Vanavond bleef het net aan de veilige kant, maar morgen kan het exploderen.

‘Muzzle of Bees’ zoemde als een melodische bijenzwerm vertaald in een rocksong. ‘I Must Be High’, een oud nummer, kreeg een trap onder de kont. ‘Jesus, Etc.’ was de smartlap die tranen overbodig maakte. In de welverdiende toegiften was er ruimte voor verzoeknummers. „Morgen een heel andere set”, klonk een wens uit het publiek. „Ik beloof niks”, zei Tweedy. Wetende dat Wilco de volgende avond weer een nieuwe greep uit het repertoire zal doen.