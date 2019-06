Een dag na de Oranjeparade in Valenciennes wint ze zelf

Zaterdagmiddag met de Oranjeparade door Valenciennes en de Nederlandse vrouwen met 3-1 zien winnen van Kameroen op het WK. Zondagmiddag zelf voetballen met het Nederlands team voor meisjes onder 14 jaar en in een officieuze interland met 5-0 winnen van het Duitse regioteam Westfalen. „Een topweekend”, vat spits Danique Tolhoek na afloop samen. En de nummer 9 van het Zeeuwse JVOZ scoorde zelf nog ook, de eerste treffer. „Ik ben wel tevreden, al kan het altijd beter.” Beter is vooral: nog meer scoren. Haar idool kan maar één speelster zijn. „Miedema”, sinds zaterdag Oranjes topscorer aller tijden.

Op het ‘Meiden Toptalententoernooi’ in Schalkhaar spelen een dag na Nederland-Kameroen de toppers van de toekomst. Jeugdteams uit de regio’s West, Noord-Oost en Zuid treffen in toernooivorm de meisjesteams van Westfalen, in de leeftijd onder 12 op een half veld en onder 13 op een groot veld. In de lichting onder 14 zijn de regioteams doorgeselecteerd tot één nationaal team. Het eerste ‘echte’ vertegenwoordigende elftal, meisjes onder 15, sluit de dag af met een interland tegen wereldtopper de Verenigde Staten. „Dit is de top van het meisjesvoetbal”, zegt Maurice Hagebeuk, coördinator van het Jeugdplan Nederland van voetbalbond KNVB. „Hier bereiden we onze talenten voor op het internationale voetbal.”

Virtuoze overstapjes

Virtuoos zijn de drie overstapjes waarmee de veertienjarige Sanne Peereboom haar Duitse tegenstander dolt in de hoek van het veld. De rechtsbuiten van VV Alkmaar is zeker niet het enige talent dat opvalt door een gave techniek. „Het niveau is de laatste jaren enorm omhoog gegaan bij de meiden”, vertelt coach Jos Bolt van het nationale onder 14-team. „Bij ons, maar ook bij de onder 12 en onder 13, neemt vooral de technische vaardigheid snel toe. Ik zie ze hier dingen doen waar sommige oudere speelsters die nu op het WK spelen best moeite mee hebben.”

Bij de grote belangstelling voor het WK in Frankrijk klinkt vooral op sociale media regelmatig kritiek op het spelniveau van het vrouwenvoetbal. „Je moet het niet vergelijken met de mannen”, zegt Hagebeuk. „Op het WK spelen de beste vrouwen. Hoger niveau is er niet.” KNVB-collega Bolt wijst op het verschil in achtergrond. „Mannen voetballen al honderd jaar, vrouwen lopen wat dat betreft zestig jaar achter. Dat haal je niet in één keer in. Maar we maken met de meiden grotere stappen dan met de jongens. Alleen al omdat er ook meer marge is om progressie te maken.”

Spelen in competitie met jongens

Vrijwel alle talenten tot en met de onder 15 spelen nog in de competitie met de jongens. „Daar krijgen ze de meeste weerstand en zijn de ontwikkelingskansen het beste”, stelt Hagebeuk. „We stimuleren clubs ook om meiden erbij te pakken.” De beste meisjes worden geselecteerd voor het Jeugdplan Nederland. „We brengen ze periodiek bij elkaar voor trainingen, wedstrijden en stages. Het voortraject richting de nationale jeugdteams.” Het toptalententoernooi in Schalkhaar is de seizoensafsluiting. „Een boost voor hun ontwikkeling.”

Maria van Kortenhof, die sinds 2006 werkte met verschillende lichtingen en inmiddels bondscoach is van onder 15, vat de ontwikkeling samen in een getal. „Bij een spelletje hooghouden haalden ze vroeger misschien tien keer. Inmiddels is dat minstens veertig keer.” Ook uit het vertoonde spel en de resultaten blijkt volgens haar dat de Nederlandse opleiding rendeert. „Vroeger verloren we met ‘onder 14’ nog wel eens van Westfalen, nu verslaan we ze met gemak. In de jongere lichtingen zie je dat die lijn doorzet.”

Het succes van de Oranjevrouwen werkt als katalysator, zegt Hagebeuk. „Meiden zien nu dat kinderdromen kunnen uitkomen: EK’s en WK’s spelen en zelfs winnen, prof worden en naar buitenlandse topclubs gaan.” Alle jeugdteams presteren goed. Onder 19 won al eens het EK, onder 17 verloor onlangs de EK-finale na penalties van Duitsland. En onder 15 speelde afgelopen vrijdag gelijk tegen Amerika, om zondag onverdiend met 1-0 te verliezen. „Het bewijst dat we op de goede weg zijn. Dit is ook wat we willen: ons kunnen meten met de wereldtop.”

Danique Tolhoek gaat maandag weer gewoon naar het Scheldemond College, de topsport-talentenschool in Zeeland. Maar haar toekomstbeeld is helder. „Barcelona, en het Nederlands elftal.” En Oranje op het WK? „Ja, we gaan wereldkampioen worden. Al is de USA ook goed.”