Claudia de Breij en Pieter Derks genomineerd voor cabaretprijs Poelifinario

Acht voorstellingen, voor drie verschillende categoriën, maken dit jaar kans op de Poelifinario. Dit weekend zijn de nominaties bekendgemaakt voor de VSCD-Cabaretprijzen.

Genomineerd voor de Poelifinario (voor „het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen”) in de categorie engagement zijn: Jan Beuving met Rotatie, Claudia de Breij met #NU, Pieter Derks met Voor wat het waard is en Louise Korthals met Alles is er.

Genomineerd voor in de categorie entertainment zijn: Lenette van Dongen met Paradijskleier en Vrijdag en Sandifort met Voorlopig voor altijd. Genomineerden in de categorie kleinkunst zijn: Theo Nijland met En de rest is onzin en Peter van Rooijen met Liefde, dood & zwaartekracht.

Grootste toekomstperspectief

Voor aanstormende talenten is er de Neerlands Hoop, voor de cabaretier „met het grootste toekomstperspectief”. Hiervoor zijn dit jaar drie voorstellingen genomineerd: Anne Neuteboom met Kijk haar gaan, Peter Pannekoek met Later was alles beter en Alex Ploeg met Ultimatum.

De prijs is enigszins gedevalueerd doordat niet alle cabaretiers zichzelf willen aanmelden voor een nominatie bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Onder meer de vroegere winnaar André Manuel, Daniël Arends, Micha Wertheim, Katinka Polderman, Patrick Laureij en Marc-Marie Huijbregts werken niet mee aan de prijs.

De Cabaretprijzen worden 30 september uitgereikt in theater Diligentia in Den Haag. Er is geen geld aan de prijs verbonden. Van de winnaars worden portretfoto’s gemaakt door Corb!no (Maarten Corbijn). Die komen te hangen in de foyer van Diligentia.