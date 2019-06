Bertens verliest finale in Rosmalen, ondanks vijf matchpoints

Tennisster Kiki Bertens heeft zondag de finale van het grastoernooi van Rosmalen verloren. De als eerste geplaatste Bertens liet in de finale tegen de Amerikaanse Alison Riske, de nummer 61 van de wereld, vijf matchpoints onbenut. Ze verloor met 0-6 7-6 (3) 7-5. Bertens gaf een voorsprong van 6-0 en 4-1 uit handen. Het was de eerste keer dat Bertens de finale in een grastoernooi had behaald.

De partij werd halverwege de derde set, bij een stand van 3-3, enige tijd onderbroken wegens de regen. Na de onderbreking wist de aangeslagen Bertens geen antwoord meer te vinden op het agressieve spel van Riske.

Behandeling

De schrik was groot toen Bertens in de beginfase van de tweede set uitgleed. Ze liep meteen naar haar bankje en kreeg een behandeling buiten de baan, waardoor de partij meer dan vijf minuten stillag. Bertens keerde rennend terug op het centrecourt en dat werd met een luid applaus ontvangen. Met een ingepakt bovenbeen leek ze de finale tot een goed einde te brengen, maar Riske zorgde voor een anticlimax in Rosmalen.

Bertens won vijf punten meer dan Riske en sloeg veertien aces, tegen nul aces voor haar tegenstandster. Binnen een half uur had ze de eerste set al op zak en niets leek haar eerste grastitel in de weg te staan.

Met agressief tennis wist Riske, die veelvuldig het net opzocht, maar liefst vijf wedstrijdpunten weg te werken: drie op 5-4 in de tweede set en twee bij 6-5. Zelf verzilverde ze in de derde set na twee uur en twintig minuten haar eerste wedstrijdpunt.

Voor de 28-jarige Riske is het de tweede titel uit haar loopbaan. In 2012 was ze de sterkste op het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. (ANP)