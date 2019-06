Vakbond CNV stemt in met pensioenakkoord

Terwijl de grootste vakbond FNV pas later deze zaterdag met instemming of afkeuring van het pensioenakkoord komt, heeft vakbond CNV er al definitief mee ingestemd.

Bij de ledenraadpleging die tot vrijdag middernacht liep, stemde 79 procent van de leden in met het vorige week door werkgeversverenigingen, vakbonden en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gesloten principeakkoord over pensioenen. Het algemeen bestuur van het CNV heeft besloten de uitslag over te nemen en het pensioenakkoord goed te keuren.

“Het pensioenakkoord maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt”, reageert CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden op de website van de vakbond.

In totaal brachten 43.421 leden hun stem uit. Van Wijngaarden wijst er op dat veel leden wel kritisch zijn en de verdere uitwerking van het akkoord nauwlettend in de gaten zullen houden: “Vakbonden hebben in deze uitwerking, samen met werkgevers en overheid, een beslissende rol. Onze leden zullen ons hier terecht kritisch in volgen.”

Tot deze zaterdag 12.00 uur mogen de ongeveer een miljoen leden van de FNV, de grootste vakbond van Nederland, hun stem uitbrengen. En daar waar de instemming door het CNV in de lijn der verwachting lag, is het bij de FNV verre van zeker dat de leden goedkeuring geven aan het akkoord. Formeel neemt het uit 105 actieve leden bestaande ledenparlement de beslissing, maar dat heeft aangegeven de uitslag van het onnlinereferendum “als zwaarwegend advies” mee te nemen.