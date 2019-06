Thomas Rueb (NRC) wint prijs voor beste journalistieke boek

Thomas Rueb, redacteur van NRC en presentator van de dagelijkse NRC-podcast Vandaag, heeft de Brusseprijs 2019 gewonnen voor het beste journalistieke boek. Rueb kreeg de prijs voor zijn boek Laura H. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. De jury heeft dat zaterdagavond bekendgemaakt in een speciale uitzending van het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Rueb ontvangt een prijzengeld van 10.000 euro dat is beschikbaar gesteld door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

De jury van de Brusseprijs onder leiding van voorzitter Bas Haan (verslaggever van actualiteitenrubriek Nieuwsuur) noemt Laura H. „een echte page-turner”. Het boek is het „onthutsende verslag” van de lijdensweg van een Nederlandse vrouw die met haar Nederlands-Marokkaanse man en twee kinderen in 2015 naar het IS-kalifaat in Syrië reist. Zij weet de oorlog te ontvluchten en wordt in Nederland gevangengezet. Laura H. wordt inmiddels ook verfilmd.

Lees ook: Laura H. doet haar verhaal: ‘Vertrekken was de grootste fout van mijn leven’

De jury van de Brusseprijs zegt verder over Laura H.: „De overtuiging waarmee Rueb Laura’s leven voor en in het Kalifaat dichtbij weet te brengen is overrompelend en wint aan kracht doordat de schrijver het verhaal vertelt vanuit zijn eigen vragen en verbazing. Daarbij is het boek zo rijk aan details, dat je als lezer daadwerkelijk het gevoel hebt dat je het allemaal zelf meemaakt.”

Voor de Brusseprijs 2019 was onder andere ook NRC-redacteur Marcel Haenen genomineerd met zijn boek De bokser. Het leven van Max Moszkowicz.

De Brusseprijs wordt sinds 2006 uitgereikt. De prijs is vernoemd naar de journalist M.J. (Rie) Brusse (1873-1941) die tientallen jaren lang reportages en feuilletons schreef voor onder andere de Nieuwe Rotterdamsche Courant, een van de voorlopers van NRC Handelsblad. Veel van zijn reportages werden in boekvorm gebundeld.