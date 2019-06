Tijdens een boswandeling met familie door Limburg beklimmen we een aantal uitkijkhutten op zoek naar wild. Na een uitgebreide uitleg over vroeg opstaan, windrichting, boswachters en jagers volgt de onvermijdelijke vraag van de zesjarige: waarom schieten jagers dieren dood?

Voorzichtig leg ik uit dat te veel dieren van één soort niet goed is voor de natuur en dat jagers daarom soms sommige dieren doodschieten. Na een korte stilte volgt een overpeinzing: „En wat doen ze dan als er te veel mensen zijn?”

