PvdA: loon van leraren op basisschool moet omhoog

De Partij van de Arbeid wil dat er 560 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in onderwijs. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher vindt dat de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs moet worden verkleind, zegt hij zaterdag in een interview met Trouw. Komt het geld er niet, dan dreigt de partij in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting te stemmen.

Docenten op de middelbare school verdienen meer dan hun collega’s in het primair onderwijs. Asscher: „Je kunt het vak aantrekkelijker maken door iets te doen aan die loonkloof.” Eerder dit jaar waarschuwden onderwijsministers Arie Slob (CU) en Ingrid van Engelshoven (D66) voor het groeiende lerarentekort in met name het primair onderwijs. Daar is het aantal vacatures flink toegenomen en scholen hebben meer moeite die in te vullen. Het lerarentekort neemt naar verwachting de komende jaren toe doordat de economie aantrekt en er minder aanbod van leraren is.

Meerderheid in de senaat

De PvdA wil ook loonsverhogingen in het speciaal onderwijs. De salarissen van die docenten zouden even hoog moeten zijn als van collega’s in het voortgezet onderwijs. Volgens Asscher is daar twintig miljoen euro voor nodig. “Het speciaal onderwijs valt onder dezelfde cao als het basisonderwijs. Terwijl het evident heel pittig werk is, waardoor het moeilijk is leraren te vinden”, zegt hij in Trouw.

De eis van de sociaaldemocraten kan niet meteen in de wind geslagen worden door de coalitie. Die positie gebruikt Asscher: „Het kabinet moet snel in beweging komen. Het lijkt zich niet te realiseren dat het de meerderheid kwijt is in de Eerste Kamer.” VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden de PvdA nodig kunnen hebben om aan een meerderheid komen in de senaat. Lukt dat niet, dan kan de coalitie ook steun zoeken bij GroenLinks of FVD.

Na grote lerarenstakingen trok het kabinet vorig jaar 700 miljoen euro extra uit voor het onderwijs. Net als vakbond PO in Actie vindt Asscher dat niet voldoende: „Een deel van het geld is naar vermindering van de werkdruk gegaan, maar veel is ook weggesijpeld.”