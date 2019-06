Poels wint zevende etappe Dauphiné

Wout Poels heeft de zevende etappe van de Critérium du Dauphiné gewonnen. De Limburger van Team Ineos wist met een knappe eindsprint kort voor de finish de Duitser Emanuel Buchmann en de Deen Jakob Fuglslang te achterhalen. Poels klimt vijf plaatsen in het klassement en staat nu vijfde. De winst van zaterdag is zijn eerste zege dit seizoen.

De zevende etappe was geen lange maar wel een zware bergrit van 133 kilometer door de stromende regen. Tussen de start in Saint-Genix-les-Villages en de finish in Les Sept Laux-Pipay lagen vier cols. Astana-renner Fuglslang werd tweede en is nu eerste in het klassement. Hij stootte zaterdag Brit Adam Yates van die plek, die volgt op acht seconden. Zondag staat weer een bergrit op het programma.

Voorbereidingsrace Tour de France

Eerder zaterdag maakte Tom Dumoulin bekend niet mee te rijden in de zevende etappe van de Critérium du Dauphiné. De 28-jarige renner van Sunweb heeft te veel last van zijn knie.

De Critérium du Dauphiné wordt door renners gezien als een voorbereidingsrace op de Tour de France. Die begint dit jaar op zaterdag 6 juli op de Grote Markt in Brussel en eindigt 28 juli op de Champs-Élysées in Parijs.