Pegida-voorman aangevallen bij flyeractie in Eindhoven

Edwin Wagensveld, voorman van anti-islambeweging Pegida, is zaterdagmiddag aangevallen tijdens een flyeractie bij een Eindhovense moskee. Op beelden van het Eindhovens Dagblad is te zien hoe boze omstanders Wagensveld belagen waarna hij op de vlucht slaat. De menigte die hem achtervolgt wordt kort daarna tegengehouden door toegesnelde agenten.

Een woordvoerder van de politie zegt dat Wagensveld in veiligheid is gebracht. Er is niemand gearresteerd. De Pegida-voorman heeft geen verwondingen overgehouden aan het incident. Volgens de woordvoerder is de situatie inmiddels weer rustig bij de Al Fourqaan-moskee in het stadsdeel Woensel. Niet lang nadat Wagensveld belaagd werd, zijn de andere Pegida-aanhangers ook vertrokken.

Op beelden van het Eindhovens Dagblad is te zien dat de ruzie ontstaat nadat een discussie tussen een buurtbewoonster en een sympathisant van Pegida uit de hand loopt. Op het moment dat zij over en weer beginnen te duwen en te trekken wordt de toekijkende Wagensveld door anderen aangevallen.

Woensdag weer demonstratie

Pegida was met een tiental aanhangers bij de moskee aanwezig om flyers uit te delen met de tekst: „Pegida is gekomen om te blijven voor vrijheid en tegen islamisering.” Omdat het zaterdag om een flyeractie ging en niet om een demonstratie, was de politie met minder personeel aanwezig.

Eind vorige maand kwam het tot ongeregeldheden bij deze moskee toen de anti-islambeweging er een demonstratie hield. De mobiele eenheid moest ingrijpen toen een groep tegendemonstranten met stenen begon te gooien naar agenten.

Woensdag gaat Pegida weer demonstreren in Eindhoven. De beweging wilde dat doen bij de Al Fourqaan-moskee maar dat werd door burgemeester John Jorritsma verboden. Pegida heeft het centraal gelegen Stadhuisplein toegewezen gekregen voor de demonstratie tegen wat zij de „islamisering van Nederland” noemt. Op het Stadhuisplein zal ook ruimte zijn voor tegendemonstranten.