Omstreden uitleveringswet voorlopig van de baan na protesten Hongkong

Na dagen van hevig protest stelt Hongkong het omstreden wetsvoorstel, dat uitlevering van verdachten aan China mogelijk zou maken, uit. Dat heeft regeringsleider Carrie Lam zaterdag aangekondigd tijdens een persconferentie. Volgens Lam is de wet voorlopig van de baan, onderhandelingen gaan de komende maanden wel verder.

Bekijk ook: Tienduizenden burgers Hongkong in protesten tegen nieuwe wet

Afgelopen week gingen tienduizenden mensen in de voormalige Britse kolonie de straat op om te demonstreren tegen de uitleveringswet. De vrees is dat China andersdenkenden die het niet eens zijn met de Communistische Partij in China door deze wet straks vervolgd kunnen worden.

Lees ook: Zo stuurt en controleert China zijn burgers

Hongkong heeft sinds de afscheiding van het Verenigd Koninkrijk een speciale status binnen het Chinese systeem van ‘één land, twee systemen’. De regio heeft een ander – relatief vrij en democratisch – politiek systeem dan eenpartijstaat China. Beijing probeert echter zijn greep te versterken op Hong Kong, waar burgerlijke vrijheden steeds meer onder druk komen te staan.

Woensdag kwam het tot een confrontatie tussen de autoriteiten en de demonstranten bij het parlement van de stad, waar een debat plaatsvond over de nieuwe wet. De politie schoot met traangas en rubber kogels op de demonstranten.

Persbureau Reuters schrijft dat meerdere zakenmagnaten de afgelopen tijd hun kapitaal uit Hongkong hebben weggehaald vanwege het wetsvoorstel en de onrust in Hongkong. Dit zou er aan hebben bijgedragen dat de Hongkongse regering het wetsvoorstel heeft ingetrokken.

Dit bericht wordt aangevuld.