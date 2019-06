Nederland door naar achtste finales WK voetbal

Het Nederlands elftal heeft de volgende ronde van het WK voetbal in Frankrijk bereikt. De Oranje vrouwen wonnen zaterdagmiddag in het Noord-Franse Valenciennes met 3-1 van Kameroen. Nederland heeft twee wedstrijden gewonnen en is daardoor verzekerd van een achtstefinaleplek.

De wedstrijd begon slordig. Nederland leed veel balverlies, passes kwamen verkeerd aan. Vivianne Miedema opende de score in de 41ste minuut. Na een een-twee op de rechterflank zette Shanice van de Sanden de bal voor. Miedema stond vrij en kopte hard in.

Gelijk

Twee minuten later maakte Kameroen gelijk. Na een hoge bal die het strafschopgebied binnen stuiterde tastte keeper Sari van Veenendaal mis toen Gabrielle Aboudi Onguéné de bal doorkopte. Zij kon daarna eenvoudig scoren.

Na rust was Nederland gretiger. De vrouwen zetten meer druk en dat resulteerde al na drie minuten in de tweede goal voor Nederland. Kameroen werkte een voorzet verkeerd weg waarna de bal in de voeten van Dominique Bloodworth terecht kwam die simpel intikte. Miedema bepaalde de eindstand bepaalde op 3-1. Na een korte solo kon zij net binnen het strafschopgebied laag binnenschieten. Het was haar zestigste goal als international. Daarmee is ze topscorer aller tijden voor de Nederlandse vrouwen.

Volgende wedstrijden

Poulegenoten Canada en Nieuw-Zeeland spelen deze zaterdag om 21.00 uur tegen elkaar. De eerste wedstrijd verloor Nieuw-Zeeland met 1-0 van Nederland. Canada versloeg Kameroen eveneens met 1-0. De volgende wedstrijd van Nederland is donderdag tegen Canada. Kameroen speelt dan tegen Nieuw-Zeeland. Die wedstrijden worden allebei om 18.00 uur gespeeld.

