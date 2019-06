Garagedeur of WK: Miedema scoort overal

Bij de allerbesten lijkt voetbal zo makkelijk. Passje van Lineth Beerensteyn, de bal aannemen en gewoon je instinct volgen: vanaf de linkerkant voor de tegenstander langs, recht naar het doel en dan van een meter of elf steenhard uithalen met de wreef. Vivianne Miedema doet dat met haar broer tegen een garagedeur bij het ouderlijk huis, of in 2017 in de finale van het EK. En ze doet het opnieuw in een met bijna 20.000 Nederlanders gevuld Stade de Hainaut in Valenciennes. Met een onwennige koprol als toetje.

„Dat had ik al heel lang geleden afgesproken met mijn broertje”, zei Miedema na afloop lachend. Met 3-1 gewonnen van Kameroen, Oranje al vóór de laatste groepswedstrijd tegen Canada (donderdag) geplaatst voor de achtste finales van het WK. Maar vooral: twee keer gescoord. Met 60 doelpunten is Miedema Manon Melis voorbij als topscorer aller tijden in het Nederlands elftal. Nog altijd pas 22 jaar. „Op naar de honderd”, had ze tegen bondscoach Sarina Wiegman gezegd in de lift naar de internationale persconferentie.

„Ik sta in de spits om te scoren”, vatte ze zelf de kern van haar voetbalbestaan samen in 2014. Ze deed het tussen de jongens bij VV De Weide in Hoogeveen, brak vijf jaar geleden het eredivisierecord met 41 treffers voor Heerenveen. Goals voor Bayern München, goals voor Arsenal. Topscorer van de Women’s Super League dit seizoen met 22 doelpunten in twintig duels, tien assists bovendien. Legendarische aantallen ook in de jeugdteams van Oranje, 43 in totaal en 18 treffers in drie EK-kwalificatieduels onder 17. Een hattrick binnen een kwartier in haar tweede interland als 17-jarige. En nu twee in één wedstrijd op een WK. „Fijn dat hij nu al binnen is”, sprak ze. Dan is de druk van het record er af.

Zeldzaam hoogtepunt

De streep waarmee ze Nederland op 3-1 bracht was mooi, de bondscoach omschreef de manier waarop de Nederlandse vrouwen op 1-0 kwamen als „weergaloos”. Wisselpass van Sherida Spitse op maat, ragfijne één-twee van Shanice van de Sanden en Jackie Groenen, voorzet Van de Sanden feilloos ingekopt door de vallende Miedema.

Het was een zeldzaam hoogtepunt na een lange fase met veel fouten over en weer, tegen het fysiek sterke Kameroen. Twee keer ging de spits van Oranje aangeslagen naar de grond, na een bal op haar lichaam bij de aftrap en een aanslag op de enkels. Lekker liep ze niet daarna, maar ze sloeg wel toe. Als een roofdier.

Haar jeugdidool Robin van Persie, Oranjetopscorer aller tijden bij de mannen met vijftig goals, legde het onlangs bij zijn afscheid nog eens uit. Verreweg de meeste doelpunten worden gemaakt in de denkbeeldige driehoek tussen de strafschopstip en de hoeken van het vijfmetergebied. Miedema, vakvrouw in de zestien meter, levert het bewijs. Haar loopacties om precies op tijd op de juiste plek te komen, zijn vaak bijzonderder dan de goals zelf. Ze knalt droog raak met links of rechts. En een enkele keer maakt ze dodelijk af met het hoofd, zoals tegen Kameroen.

Foto Tolga Bozoglu/EPA

‘De vrouwelijke Messi’ heette ze in aanloop naar het vorige WK in Canada, omdat ze toen al zo vaak en fraai scoorde. Extreme druk voor het toen pas 18-jarige boegbeeld. Voetblessure en migraine-aanvallen deden de rest: tegenvallend toernooi. Bij haar toenmalige club Bayern München moest ze in die dagen ook al irritant veel lopen - te veel voor een spits, vond ze. Kriegel werd ze ook van negatieve reacties („gezeik”) toen ze bij het EK van 2017 niet direct tot scoren kwam in de poulefase. Om in kwart-, halve en finale (twee keer) te antwoorden met doelpunten. Toch: de ‘Messi’ van het gouden Oranje werd daar Lieke Martens, dat jaar ook uitgeroepen tot wereldvoetbalster van het jaar.

Niet in de basis

Leek ze het afgelopen jaar soms wat geërgerd? In de play-offwedstrijden om WK-kwaificatie tegen Denemarken werd ze twee keer op de bank gezet. Niet helemaal fit, maar had ze echt een kuitblessure, zoals de bondscoach als reden gaf? Miedema reageerde volgens Wiegman „boos”, en „erg emotioneel”, vertelde ze in het onlangs verschenen boek Samen sterk van journalist Annemarie Postma. De spits zelf „kon bijna niet geloven” dat ze was gepasseerd. „Ik weet wat ik kan en zij weet ook donders goed wat ik kan”, klonk het verongelijkt naar de coach. Wiegman reisde naar Londen. „Het is uitgesproken”, meldde Miedema.

Hun onderlinge verhouding lijkt sindsdien prima. Welke speelster durft de bondscoach vlak voor de eerste WK-wedstrijd voor de camera van de NOS met een speelse glimlach „een stresskip” te noemen? „Eigenwijs”, typeerde voormalig assistent-bondscoach Foppe de Haan de Oranjespits in hetzelfde programma. „Misschien wel het moeilijkst te doorgronden van allemaal.” Met een uitspraak als ‘stresskip’ bedoelt Miedema niets negatiefs. Wat ze maar wil zeggen: ‘trainer maak je niet druk, ik scoor toch wel’.

Nonchalante houding

Verwar haar nonchalante houding niet met desinteresse. Veel, zo niet alleszeggend was de fanatieke sprint waarmee ze begin juni in de laatste minuten van het ‘uitzwaaiduel’ tegen Australië haar tegenstander nog even onder druk zette. Gedrevenheid spat eraf, zoals ook bleek uit haar goede spel in het openingsduel tegen Nieuw-Zeeland. Europees kampioen, titels met Bayern en dit seizoen met Arsenal. Als speelster van het jaar op één foto met Virgil van Dijk, beste van de mannen in Engeland. Maar tevreden is ze niet. Dit keer moet en zal het WK wel een succes worden.

Na haar tweede doelpunt tegen Kameroen liet Miedema nog even zien dat ze meer kan dan scoren. Overstapje en met veel overzicht een pass naar de andere kant, meeverdedigen tot helemaal rechts achterin. Bij Arsenal of in het oefenduel tegen Chili showde ze eerder al een dodelijke steekpass.

Maar de core business blijft scoren. Met haar nationaal record van zestig goals in Oranje blijft ze royaal achter op de all time topscorers in het vrouwenvoetbal, zoals de Amerikaanse Abby Wambach (184) en de Canadese Christine Sinclair (181). “Maar die is 36”, merkt Miedema gevat op over de laatste, donderdag tegenstander van Oranje. “Dan heb ik nog veertien jaar te gaan.”