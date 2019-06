Freek de Jonge vindt Brigitte Kaandorp goed, maar hij krijgt toch liever geen masterclass

Brigitte Kaandorp geeft een masterclass aan Freek de Jonge. Zo stond het althans in de uitnodiging. Maar al meteen bleek vrijdagavond, in de Stadsschouwburg in Haarlem, dat De Jonge bij nader inzien niets meer van zo’n artistieke hiërarchie wilde weten. „Het idee van meesters moest weg,” zei hij. Met als gevolg dat Kaandorp en hij een overwegend vrolijke voorstelling ten beste gaven met samenspraakjes, liedjes en verkleedpartijen – goeddeels geïmproviseerd en vervuld van wederzijdse bewondering.

De avond kwam voort uit het honderdjarig bestaan van de Haarlemse schouwburg en een ander jubileum: deze week is het vijftig jaar geleden dat Freek de Jonge en zijn in 2004 overleden kompaan Bram Vermeulen – als het baanbrekende duo Neerlands Hoop – voor het eerst een première speelden in een grote zaal; die van de Stadsschouwburg Haarlem. „Aanwinst voor cabaret,” schreef het Algemeen Handelsblad, voorloper van NRC Handelsblad en nrc.next, toen. Wegens die mijlpaal werd De Jonge door de schouwburg uitgenodigd om een week lang de programmering te verzorgen. De masterclass die geen masterclass werd, vulde de eerste avond.

Freek de Jonge en Brigitte Kaandorp in de stadsschouwburg. Merlin Daleman

Doorgaans niet scheutig met lof

Freek de Jonge (bijna 75) staat er niet om bekend dat hij veelvuldig lof toezwaait aan cabaretcollega’s. Maar zijn samenwerking met Brigitte Kaandorp (net 57) leverde hem zichtbaar plezier op. Al kon hij het niet laten een verhaal van haar hand met enkele rake toevoegingen nog hilarischer te maken. En ook riep hij haar op minder onzeker te zijn: „Gooi dat juk af. Je bent hartstikke leuk!”

Kaandorp speelde in de geëxalteerde Freek-stijl diens vroegere conference over een overheidsconvenant voor rampenbestrijding na – en zei na afloop: „Zie je, zo moeilijk is het niet.”

Freek de Jonge en Brigitte Kaandorp in de stadsschouwburg. Merlin Daleman

Ook met het Metropole Orkest

De komende dagen volgen nog diverse andere programma’s, met onder meer herinneringen aan Neerlands Hoop, de nieuwe documentaire Freek en een concert met het Metropole Orkest.