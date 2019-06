Dumoulin start niet in zevende etappe Dauphiné

Tom Dumoulin gaat deze zaterdag niet van start in de zevende etappe van Critérium du Dauphiné, meldt hij op Twitter. Hij heeft last van zijn knie. Bij een val, vorige maand in de Giro d’Italia, schoot daar een metaalsplinter in.

De ploegarts zei eerder in De Limburger dat de splinter „geen issue” is. Nu kiest Dumoulin toch voor rust. Tegenover Wielerflits zegt hij: „Het was een degelijke koersweek en het was goed wedstrijdritme op te doen. Gisteren voelde ik me na de etappe vrij goed, maar ’s avonds begonnen de klachten op te spelen. Er is geen enkele reden om mijn knie te forceren, dus rust is een goede raadgever voordat ik op hoogtestage ga.” Net als het Critérium du Dauphiné is de hoogtestage een voorbereiding op de Tour de France, die op 6 juli in Brussel begint.

Of Dumoulin in juli aan de start verschijnt, is niet zeker. Deze week uitte hij daarover zijn zorgen in het AD. „Als die knie niet verbetert, of ik de vorm die ik nu heb niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin”, zei de 28-jarige renner van Sunweb. Zijn ploeg reageerde daar direct op door te zeggen dat er „medisch gezien geen aanleiding is om deelname aan de Tour in twijfel te trekken.”

Eerder deze week kwam Chris Froome, viervoudig Tourwinnaar en tevens Dumoulins grootste rivaal, hard ten val tijdens de verkenning van de Dauphiné-tijdrit. Hij brak daarbij zijn rechterdijbeen, heup, elleboog en ribben. De operatie is goed verlopen, maar zijn sportieve toekomst is ongewis. Volgens zijn arts zal Froome minstens zes maanden niet aan wedstrijden deelnemen.