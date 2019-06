Bertens in Rosmalen voor eerste keer naar finale grastoernooi

Kiki Bertens heeft zaterdag de finale bereikt van het grastoernooi in Rosmalen. In de halve finale van de Libéma Open won ze in twee sets van de Kazachstaanse Jelena Rybakina, met tweemaal 6-4. Het is de eerste keer dat ze de finale behaalt in een grastoernooi.

In de finale neemt Bertens, de nummer vier van de wereld, het op tegen de Amerikaanse Alison Riske. De nummer 61 van de WTA-ranglijst won eerder op zaterdag in drie sets van Veronika Koedermetova (6-3, 3-6, 7-6). Het beste resultaat van Bertens op het toernooi op eigen bodem was tot nu toe de halve finale in 2015.

Grastoernooi

Gras is Bertens’ minst favoriete ondergrond. Tot vorig jaar stond de beste Nederlandse tennister vooral bekend als gravelspecialiste.

Onder begeleiding van coach Raemon Sluiter is Bertens echter aanvallender gaan spelen, waardoor ze nu ook goede resultaten behaalt op snellere baansoorten, zoals gras. Vorig jaar behaalde ze de kwartfinale op Wimbledon.

