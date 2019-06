3.000 kilo cocaïne bestemd voor Nederland onderschept in Antwerpen

De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen heeft een grote partij cocaïne onderschept die voor de Nederlandse markt bestemd was. Meer dan 3.000 kilo cocaïne, ter waarde van zo’n 45 miljoen euro, is in beslag genomen, meldt de politie vrijdagavond.

De drugs zouden naar de regio Den Haag vervoerd worden. De Haagse recherche is daarom betrokken bij het onderzoek en werkt samen met de Belgische autoriteiten. Wie er achter de drugssmokkel zit is vooralsnog niet duidelijk. Ook is nog onbekend voor wie de drugs bestemd waren. Het onderzoek naar de vangst is nog in volle gang, er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Cocaïnesmokkel is een groeiend probleem in Nederland, en in Europa. Het afgelopen jaar werd in de havens van Rotterdam en Antwerpen zo’n 70.000 kilo cocaïne ontdekt. Een record. De politie schat dat ongeveer een kwart van de drugs die in de havens aankomen worden onderschept. Naar schatting is een kilo cocaïne zo’n 15.000 euro euro waard.

Ook bleek onlangs uit een Europees drugsrapport dat 2017 een recordjaar was wat betreft drugsvangsten in Europa. In 2017 werden 104.000 partijen coke (zo’n 140 ton) in beslag genomen, een jaar eerder waren dat er nog 98.000 (71 ton).