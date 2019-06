Zwitserse vrouwen staken voor hoger loon en gelijkheid

Vrouwen uit alle windstreken van Zwitserland verlaten vrijdag om 15.24 uur hun werk om te demonstreren tegen seksueel wangedrag en geweld en voor hogere lonen en meer gelijkheid. Het tijdstip is symbolisch. Volgens de organisatoren ligt het uurloon van mannen een stuk hoger, en hebben ze daardoor om 15.24 uur al evenveel verdiend als een vrouw in een hele dag.

Eerder op vrijdag begonnen al protesten in verschillende Zwitserse steden. In Lausanne verzamelden honderden demonstranten zich om middernacht bij een kathedraal om het protest in te luiden. Inmiddels zijn ook in steden als Zurich en Basel demonstranten te zien, velen gekleed in het paars.

Zwitserse vrouwen verdienen gemiddeld 20 procent minder dan hun mannelijke landgenoten. Vorig jaar leek het parlement stappen te nemen om de kloof te verkleinen door een wet aan te nemen die loongelijkheidscontroles verplicht stelde, maar op het laatste moment werd deze flink afgezwakt.

28 jaar geleden

Historisch gezien is Zwitserland zeer conservatief. Pas in 1971 werd het stemrecht voor vrouwen ingevoerd in de eerste acht kantons. In het laatste kanton, het zeer conservatieve Appenzell Innerrhoden, mogen vrouwen zelfs pas sinds 1991 naar de stembus.

In dat jaar, nu 28 jaar geleden, gingen honderdduizenden vrouwen de straat op om zich uit te spreken tegen vrouwendiscriminatie. Dit leidde destijds tot de Sekse Gelijkheid-wet, die discriminatie en seksueel wangedrag op de werkvloer expliciet verbiedt. Het was tot vrijdag het laatste feministische protest in het land.