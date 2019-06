Zaak over uitlevering Assange pas in februari verder

WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt voorlopig niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Een Britse rechter heeft vrijdag besloten dat de rechtszaak over de uitlevering pas in februari 2020 plaatsvindt. De VS willen Assange berechten voor het hacken en publiceren van vertrouwelijke informatie over de Amerikaanse overheid en leger. Voor de rechtszaak zijn vijf dagen uitgetrokken.

Amerikaanse aanklagers willen Assange vervolgen voor spionage, omdat hij het brein zou zijn achter de publicatie van geheime documenten door WikiLeaks. In 2010 publiceerde het klokkenluidersplatform de video Collateral Murder, waarin te zien is dat Amerikaanse militairen vanuit een helikopter het vuur openen op burgers in Bagdad.

Ook publiceerde het platform documenten over oorlogsmisdaden die de coalitie onder leiding van de VS zou hebben begaan in Irak en Afghanistan. De volgende klapper was de publicatie van duizenden vertrouwelijke documenten over de Amerikaanse diplomatie. Hieruit bleek onder meer dat Amerikaanse diplomaten spionagemiddelen inzetten om informatie over regeringsleiders te achterhalen.

Journalistiek

Assange en zijn advocaten bepleiten dat hij een journalist is en daarom het recht heeft dergelijke documenten openbaar te maken. Ook heeft WikiLeaks de documenten grotendeels geanonimiseerd, waardoor de claim dat Assange burgerlevens op het spel heeft gezet, onterecht zou zijn. Assange’ advocaat spreekt over een „regelrechte aanval op journalistieke rechten”.

De 47-jarige Assange verblijft momenteel in een gevangenis in Londen. Hij zit hier een straf van vijftig weken uit voor het schenden van borgtochtvoorwaarden, omdat hij in 2012 onderdook in de Ecuadoraanse ambassade. In april werd hij in deze ambassade opgepakt door de Britse politie, nadat Ecuador het politiek asiel van de Australiër had ingetrokken.