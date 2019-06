VVD lanceert telefonische helpdesk voor integriteitskwesties

De VVD en integriteit – het is en blijft een lastige combinatie. De grootste partij van Nederland is de partij met de meeste en ernstigste integriteitsaffaires. Al jarenlang.

En dus lanceert de VVD een telefonische helpdesk voor integriteitsdilemma’s. Er is een „dilemmacommissie” van zeven man opgetuigd „die wat meer bagage hebben op dit gebied”, vertelt partijvoorzitter Christianne van der Wal. Het gaat om een gedeputeerde, drie burgemeesters en mensen die bij VVD-afdelingen actief zijn. De voorzitter is Sjoerd Potters, burgemeester in De Bilt. Hoe de helpdesk werkt? „Stel: je bent een VVD-raadslid ergens in het land en je krijgt van de lokale aannemer korting op de verbouwing van je huis”, zegt Van der Wal. „Dan kun je even bellen om te sparren.”

De dilemmacommissie zegt geen ‘ja’ of ‘nee’. „Het is echt bedoeld om te spiegelen. Als moreel kompas.”

Ook op de VVD-congressen is aandacht voor integriteit. Er zijn workshops waar dilemma’s worden besproken. Mag je als raadslid of burgemeester na een paar wijntjes nog in de auto stappen? En als je dat doet en tegen een boom rijdt, moet je dan opstappen? Wat te doen als je een relatie krijgt met een collega-raadslid? Of juist met iemand van een andere partij?

Van der Wal wil dat VVD’ers „elkaar scherp houden”, zegt ze. „We moeten elkaar aanspreken op gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk het aantal integriteitsgevallen zal doen afnemen.”

