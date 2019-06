Vrouwen speelden cruciale rol bij opkomst van IS

Islamitische Staat richtte zich nadrukkelijk op het werven van vrouwen voor de terreurbeweging. Dat IS succesvol was in het ronselen van vrouwen droeg mede bij aan de snelle opkomst van die groepering. Dat concludeert Europol in een rapport over de taken van IS-vrouwen dat vrijdag werd gepubliceerd.

De vrouwen die naar het zelfbenoemde kalifaat in Irak en Syrië werden gelokt, vervulden een sleutelrol bij het oprichten van een functionerende staat. Ze waren onder andere betrokken bij het produceren en verspreiden van propaganda, en speelden een rol in de gezondheidszorg en de opleiding van jihadisten. Tegen het eind van de strijd om het grondgebied kregen de vrouwen bovendien „meer proactieve rollen op het ‘slagveld’”, schrijft Europol.

De AIVD en jihad-deskundigen stelden al eerder dat vrouwen in het kalifaat meer waren dan huisvrouwen alleen. Desondanks werd volgens Europol door IS benadrukt dat thuisblijven, kinderen krijgen en echtgenoten en opgroeiende kinderen motiveren voor de strijd, veruit de belangrijkste rol was voor vrouwen. Mannen hadden er ook het recht vrouwen te verplichten thuis te blijven.

IS was succesvoller in het rekruteren van vrouwen dan jihadistische voorgangers als Al-Qaeda. De Europese koepelorganisatie van politiediensten vreest dat de inzet van vrouwen bij IS een voorbode is van de activiteiten van vrouwelijke jihadisten in de toekomst.

Martelaarschap

Het merendeel van de propaganda die vrouwen verleidde zich bij IS aan te sluiten, verschilde niet van die gericht op mannen, concludeert Europol. Martelaarschap en ‘goddelijke beloning’ waren de belangrijkste beweegredenen voor veel IS-aanhangers.

„Zoals het kalifaat is gevuld met mannen die meer van de dood houden dan de kruisvaarders van het leven, geldt dat ook voor de vrouwen van Islamitische Staat”, zo citeert het rapport een vrouwelijke jihadist.

Uit Nederland reisden in totaal 305 mensen uit naar IS-gebied. In april van 2013 werden vrouwen opgeroepen zich bij de mannen te voegen. Meer dan tachtig vrouwen gaven hier gehoor aan. Ook zijn er in Nederland een kleine honderd vrouwen die het jihadistisch gedachtegoed aanhangen. Dit blijkt uit tellingen van de AIVD.

