Verdachte aanslagen Christchurch ontkent schuld

De Australiër die wordt beschuldigd van moord op 51 mensen in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch in maart heeft vrijdag verklaard niet schuldig te zijn aan de aanklachten die tegen hem zijn ingediend. Dat meldt AP.

De 29-jarige Brenton Tarrant verscheen via een videolink voor een rechter van het Hooggerechtshof in Christchurch. Zijn advocaat diende zijn verklaringen namens hem in. Tarrant, die vastzit in een zwaar beveiligde gevangenis in Auckland, toonde daarbij weinig emotie.

Tijdens de aanval op de twee moskeeën, die door de dader rechtstreeks werd uitgezonden via Facebook, opende de schutter het vuur op moskeegangers tijdens het vrijdaggebed. Tarrant wordt beschuldigd van moord op 51 mensen en 40 pogingen tot moord. Daarnaast wordt hij vervolgd voor terrorisme.

Het proces tegen Tarrant begint op 4 mei 2020, bepaalde rechter Cameron Mander. Hij heeft er zes weken voor ingeruimd. Volgens Mander heeft Tarrant twee evaluaties van zijn geestelijke gezondheid ondergaan. Daaruit is gebleken dat hij in staat is om terecht te staan.

Culturele adviseurs

In de rechtszaal waren 80 overlevenden van het bloedbad en familieleden van slachtoffers aanwezig. Ongeveer 60 anderen keken mee op een scherm vanuit een ander vertrek. Vier culturele adviseurs en andere personeelsleden hielpen de aanwezigen om te begrijpen wat er in de rechtszaal gebeurde.

Tarrant was op videobeelden te zien toen hij door drie bewakers in een kamer van de gevangenis werd geleid. Hij droeg een grijs sweatshirt en sprak niet. Toen de rechter hem vroeg of hij kon horen en zien wat er in de rechtszaal gebeurde, knikte hij.

Tarrant blijft in hechtenis tot zijn volgende zitting op 15 augustus.