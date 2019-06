Trump geeft Air Force One een patriottisch uiterlijk

Voor het eerst sinds president John F. Kennedy krijgt de Air Force One een nieuw uiterlijk. Het nieuwe vliegtuig van de Amerikaanse president, gereed in 2024, is niet langer geschilderd in lichtblauw en wit maar in rood, wit en donkerblauw, de kleuren van de Amerikaanse vlag.

Het patriottische uiterlijk is een ontwerp van president Donald Trump, aldus de president. Donderdag toonde Trump de schetsen van het nieuwe vliegtuig op de Amerikaanse nieuwszender ABC, in een gesprek met presentator George Stephanopoulos. De huidige livery van de Air Force One werd in 1962 bedacht door ontwerper Raymond Loewy. Trump wil een „meer Amerikaans” uiterlijk.

Ook om andere redenen werd het nieuwe uiterlijk meteen een politieke kwestie. Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij toestemming van het Congres nodig is voor wijzigingen aan de Air Force One. Toevallige voorkeuren van een president mogen volgens de indieners niet ten koste gaan van het „iconische ontwerp, een symbool van de VS en de macht van de president”.

De presidentiële vloot bestaat nu uit twee Boeing 747-200’s, in gebruik sinds 1990. Het toestel met de president aan boord heet de Air Force One. Beide toestellen worden vervangen door Boeings 747-8, die bestemd waren voor de Russische maatschappij Transaero. Deze is in 2015 failliet verklaard. De toestellen zijn nog niet eerder in actie gekomen en in beheer van Boeing.

De vervanging werd door Boeing aanvankelijk begroot op 4 miljard dollar, wat Trump veel te duur vond. „Schrap die order!” twitterde hij. Begin vorig jaar maakte het Witte Huis bekend dat er 1,4 miljard is bespaard, maar in juli 2018 werd bekend dat Boeing 3,9 miljard dollar aan de opdracht verdient. Tegen ABC zegt Trump dat hij 1,6 miljard dollar van de prijs af heeft weten te krijgen.

Trump bevestigt desgevraagd dat het nieuwe toestel weer een 747 is. „Maar dit is een veel groter vliegtuig, met een veel grotere spanwijdte.” Een ontsnappingscapsule, bekend uit Hollywood-films, heeft het vliegtuig niet, maar wel andere geheimen, aldus Trump. Zelf zal hij er niet in vliegen. „Ik doe het voor andere presidenten. Niet voor mezelf.”