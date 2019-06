Terreurverdachte in Suriname veroordeeld, broer vrijgesproken

De Nederlands-Surinaamse terreurverdachte Raoul A. is vrijdag in Suriname veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. A. is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Justitie verdacht de geboren Hagenaar er bovendien van jihadisten te hebben geronseld en terrorisme te hebben gefinancierd, dit is volgens de rechtbank niet bewezen.

A. zat twee jaar in voorarrest, wat betekent dat deze uitspraak hem op vrije voeten stelt. Wel heeft hij een proeftijd van drie jaar. A.’s broer Nasser stond ook terecht. Hij werd net als zijn broer verdacht van banden met terreurgroep Islamitische Staat, maar is vrijdag vrijgesproken. Hij zal waarschijnlijk een schadevergoeding eisen omdat hij twee jaar onterecht in voorarrest heeft gezeten. Half mei kwam hij vrij in afwachting van de uitspraak.

Het OM had straffen van vier en zes jaar geëist tegen de broers. De gebroeders A. hebben veel contact met een Surinamer die afgereisd is naar Syrië, volgens het OM was deze persoon door de broers geronseld. Dit is volgens de rechtbank niet te bewijzen. Verder verdacht justitie de gebroeders A. ervan een aanslag te hebben beraamd op de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo. Hiervan zijn ze vrijgesproken.

Raoul en Nasser A. werden in juli 2017 opgepakt in Suriname. De mannen zijn geboren in Den Haag. Na de uitspraak zei Nasser tegen het Surinaamse tijdschrift Parbode dat hij „slapeloze nachten” heeft gehad in afwachting van de uitspraak. Hij stelt blij te zijn en spreekt van „gerechtigheid”.