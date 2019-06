Een eigen straatje in Sittard als investering in de wielertoekomst

Nieuwbouw rond een pleintje moet de wat afgeleefd ogende Sittardse volkswijk Sanderbout een impuls geven. Het beoogde plantsoen aan de Annemoonstraat is nog een zandvlakte, wachtend op aanplant. Aan de ene kant staan patiobungalows die vooral in trek zijn bij mensen van een zekere leeftijd. Een man besproeit zijn tuintje ondanks luchten die natuurlijke bevloeiing aankondigen. Een buurman verderop tuurt vanaf het tuinbankje naar de overkant.

Daar hebben huizen die op het eerste gezicht ogen als eengezinswoningen jonge bewoners. Voor beloftes bij de mannen en vrouwen heeft wielerploeg Sunweb hier 28 appartementen. Ook drie profs van het team, afkomstig uit verre landen, wonen er. „De renners, die van hieruit door gaan groeien naar zelfstandige behuizing, gaan we vragen iets in de buurt te zoeken”, zegt teammanager Iwan Spekenbrink. Hij vergelijkt de deze maand geopende voorziening met in andere sporten gangbare uitvalsbases. „Kijk naar De Herdgang bij PSV, De Toekomst bij Ajax en Milanello bij AC Milan. Wielrennen wordt onterecht als individuele sport gezien, terwijl wedstrijden toch echt gaan tussen teams van zeven à acht renners. Wil je daarin nog stappen maken, dan gaat het om beter samenwerken en beter innoveren. Hier, op onze Sunwebcampus, kan dat allebei.”

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Behalve de nog wat standaard ingerichte appartementen is er een gemeenschappelijke ruimte voor bijeenkomsten met het team en begeleidende experts, een keuken met kok en een fitnessruimte. Op het Tom Dumoulin Bike Park, een paar honderd meter verderop gelegen, kan verkeersvrij getraind worden. De Limburgse heuvels liggen vlakbij.

De wielerploeg had in veel mondainere oorden dan Sittard kunnen neerstrijken. „We hebben ook verzoeken van elders gehad”, bekent Spekenbrink. „Maar we hebben heel bewust voor deze regio gekozen, met zes vliegvelden in de nabije omgevingen, veel van de wedstrijden, onze partners en goede opleidingen in de buurt. Minstens zo belangrijk: onze renners wonen hier in een normale omgeving tussen normale mensen. Aan de Spaanse kust is het misschien lekker weer en je kunt er fijn trainen in het achterland. Maar grote delen van het jaar zie je er verder alleen maar oude Engelsen. Jonge mensen met een wielercarrière krijgen al genoeg onwerkelijks op zich af. Dat kan ze boven het hoofd groeien. Het is goed om daar wat tegenover te stellen. Dat houdt ze met beide benen op de grond.”

Mentor

Albert Timmer (33), sinds twee seizoenen profrenner af, fungeert als mentor. Hij heeft een eigen appartement aan de Annemoonstraat, waar hij gemiddeld twee à drie dagen per week verblijft. „Ik ben aanspreekpunt voor zaken rondom de woningen, zorg dat ze op tijd hun vuilnis aan de weg zetten, maar regel ook alle expertbijeenkomsten.” Timmer ziet „een versneld leerproces” als het grote voordeel van het eigen straatje in Sittard. „Kennis die ik me in zeven à acht jaar tijd eigen maakte, komt hier in één à twee jaar tot de renners. Dat is pure winst.”

Coryn Rivera (26), onder meer Amerikaans kampioene op de weg, vindt de nieuwe behuizing een flinke vooruitgang. Dit is haar derde jaar bij Sunweb. „Tot begin dit jaar zaten we met een paar anderen in een gewoon huis aan de andere kant van Sittard. Hier hebben we mooie gemeenschappelijke voorzieningen en toch ook allemaal ons eigen appartement. Zo’n plek voor jezelf geeft een thuisgevoel. Tegelijkertijd kun je gezamenlijk dingen organiseren. De dag na de Amstel Gold Race was het bijvoorbeeld mooi weer, toen hebben we met z’n allen gebarbecued. Of je gaat van hieruit even de stad in voor een koffietje of een restaurant.”

Fietsen en studeren

Belofte Nils Sinschek (20) heeft op twee plekken zijn thuis: bij zijn Sunweb-teamgenoten in Sittard en bij zijn ouders in Maastricht. „Ik combineer het fietsen met een studie International Business aan de Universiteit Maastricht. Als ik daar even druk mee ben, is het aantrekkelijk om in Maastricht te blijven. Dan ben ik op een paar minuten op de universiteit. Vanuit Sittard met de trein kost me dat van deur tot deur al snel drie kwartier. Maar het is fijn om ook een plek te hebben in Sittard en het is goed voor de teamgeest. Je leert elkaar beter kennen en gaat nog meer voor elkaar door het vuur. Als ik binnenkort mijn bachelor haal, zal ik waarschijnlijk veel meer in Sittard zijn. Studie kost hoe dan ook energie. Ik wil eens kijken wat minstens een jaar alleen maar voor mijn sport gaan oplevert. Misschien schop ik het dan tot prof.”

Omwonenden zijn gematigd positief over de Sunweb-Sittardenaren. Ine Oude Tijthof, die al tweeënhalf jaar aan het pleintje woont, is blij dat ze eindelijk buren heeft. „Maar je ziet ze vrijwel nooit. En als ze er zijn, liggen ze al vroeg op bed.” Haar man Ron had graag een wat fleurigere aanblik gezien: „Grijze kozijnen, grijze rolgordijnen, grijze stenen in de voortuin. Het oogt allemaal wel erg doods.”