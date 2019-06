Ster: NPO reclamevrij maken valt veel duurder uit

Het voornemen van het kabinet om de tv-zenders en sites van de NPO voor 20.00 uur reclamevrij te maken, valt duurder uit dan nu wordt gedacht en moet opnieuw worden berekend. Dat schrijft Ster-directeur Frank Volmer vrijdag in een brief aan minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie). In de brief pleit Volmer voor uitstel.

De kabinetsplannen voor de NPO zijn nog niet formeel ingediend; het gaat nu nog om een „politieke overeenkomst”. Volgens schattingen in de media zou de herindeling van de drie publieke tv-zenders zo’n 60 miljoen euro kosten. Maar dat is volgens Volmer een te rooskleurige verwachting:

“Het financiële verlies aan omzet (…) zal namelijk 80 miljoen tot 90 miljoen euro per jaar bedragen. Dat bedrag is substantieel hoger dan de 60 miljoen per jaar – waarvan 40 miljoen met belastinggeld zal worden gecompenseerd – waar de coalitiepartijen van uit lijken te gaan.”

Volmer zegt op 90 miljoen te komen door te kijken naar wat er in de tijdvakken tot 20.00 uur verkocht wordt op sites en televisie. Volgens de Ster-directeur zou de schade beperkt worden als het kabinet zou besluiten de NPO niet tot 20.00 uur maar tot 18.00 uur reclamevrij te maken. Dan zou 65 procent van de reclamezendtijd in minuten verdwijnen, en zou dat ‘maar’ 23 procent van de inkomsten schelen. Enkele goedbekeken programma’s als EenVandaag, DWDD en M vallen in dit tijdvak.

Dalende inkomsten

De reclame-inkomsten bij de publieke omroep vertonen een dalende trend in de afgelopen jaren. Sinds 2014 nemen de inkomsten van Ster-reclames ieder jaar af. In 2018 werd er 166 miljoen euro verdiend, een daling met 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor – terwijl de advertentiemarkt juist met 3 procent groeide. Dit komt onder meer doordat er minder tv wordt gekeken en de Ster zijn commerciële beleid heeft gewijzigd.

Naast de reclamevrije tijdvakken wordt in de uitgelekte kabinetsplannen NPO3 tot een regionale zender gemaakt. De plannen spreken vooralsnog niet over de gevolgen voor de publieke radiozenders als NPO Radio 1 en NPO 3FM.