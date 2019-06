SP’ers Sittard-Geleen stappen over naar PvdA

Tom Baars, fractievoorzitter van de SP in Sittard-Geleen, en Felix van Ballegooij, wethouder namens die partij in de gemeente, stappen over naar de PvdA. Zij kunnen zich niet langer vinden in de landelijke koers van hun partij, die niet is gericht op meer maar op minder samenwerking.

„Alleen een sociaal geluid verkondigen is niet genoeg. Om wat te bereiken zul je moeten samenwerken”, zegt Baars. De SP toont daartoe volgens hem te weinig bereidheid. De fractievoorzitter noemt als voorbeeld het Hans Brusselmans-filmpje voor de Europese verkiezingen. „Niet je eigen geluid voor het voetlicht brengen, maar anderen zwartmaken.” Daarvoor was er de campagne bij de provinciale verkiezingen met de slogan ‘Breek de arrogantie van de macht’. „De SP had in Limburg nota bene met twee gedeputeerden in het college gezeten.”

Niet op zichzelf

Baars zat voor de SP in de raad sinds 2014. Van Ballegooij was bij de vorige raadsverkiezingen lijsttrekker van de SP in Roermond, maar vertrok kort daarna voor het wethouderschap naar Sittard-Geleen. Tussen 2003 en 2008 zat hij in Provinciale Staten, de laatste jaren als fractievoorzitter.

De stap van de twee SP’ers in Sittard-Geleen staat niet op zichzelf. Vorig voorjaar vertrokken de Limburgse gedeputeerde Daan Prevoo, vijf statenleden en drie Venrayse raadsleden vanwege onvrede over de koers en de autocratische stijl van de partijleiding. Afgelopen november stapten twee Maastrichtse raadsleden op bij de partij. In februari zegde de andere voormalige gedeputeerde van de SP in Limburg, Marleen van Rijnsbergen, haar lidmaatschap op vanwege de in haar ogen negatieve campagne voor de Statenverkiezingen.

Ook elders in het land vertrokken SP’ers om vergelijkbare redenen. Sommigen sloten zich aan bij andere partijen. Oud-Tweede Kamer Sharon Gesthuizen, bij de laatste verkiezing voor een partijvoorzitter de tegenkandidaat van Ron Meyer, werd lid van GroenLinks.

Meyer was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Hij kondigde na de uitslag van de Europese verkiezingen (geen zetel voor de SP) aan dat hij dit najaar stopt als partijvoorzitter.