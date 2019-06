Slechts 9 procent van beloofde giften voor herstel Notre-Dame binnen

Twee maanden na de verwoestende brand in de Notre-Dame is 9 procent van de beloofde giften voor de herstelwerkzaamheden daadwerkelijk uitgekeerd. Dat meldt nieuwszender Franceinfo vrijdag. Particulieren en bedrijven hebben gezamenlijk 850 miljoen euro toegezegd, 80 miljoen hiervan is tot nu toe betaald. Het is nog niet duidelijk hoeveel de herstelwerkzaamheden gaan kosten.

Het bedrag dat al uitgekeerd is, is grotendeels afkomstig van particulieren. De partijen die grote bedragen hebben beloofd, zouden voordat zij het geld geven precies willen weten waar dit naartoe gaat. Zij willen volgens een woordvoerder van de Notre-Dame niet dat hun gift wordt gebruikt voor de salarissen van de mannen en vrouwen die de herstelwerkzaamheden uitvoeren. Ook zouden ze willen voorkomen dat de staat het geld vasthoudt en er zo rente mee vangt.

De giften zijn verzameld via verschillende partijen. Mensen konden doneren via de Stichting voor Frankrijk, de Stichting voor het Erfgoed, de Stichting voor de Notre-Dame en via het Centrum voor Nationale Monumenten. Particulieren en bedrijven hebben 650 miljoen aan deze stichtingen beloofd. De overige 200 miljoen euro is direct aan de Franse staat beloofd.

Rijke families

Opvallende donateurs zijn twee steenrijke ondernemersfamilies. De familie Pinault (van Yves Saint-Laurent en Gucci) heeft 100 miljoen euro vrijgemaakt, familie Arnault (van Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon) heeft zelfs 200 miljoen euro beloofd. Particulieren hebben samen 41.000 euro beloofd.

In april brak een grote brand uit in de Parijse kathedraal, een van de belangrijkste van Frankrijk. Het duurde uren voor de brandweer het vuur onder controle had. De torenspits van de kathedraal stortte in en grote delen van het dak hebben het begeven. De iconische torens en de structuur van het gebouw overleefden het vuur ternauwernood.